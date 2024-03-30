Оккупанты ночью ударили по инфраструктурному объекту на Полтавщине

В ночь на 30 марта российская оккупационная армия атаковала Полтавскую область ударными дронами-камикадзе Shahed. Целью путинских террористов в очередной раз стали инфраструктурные объекты.

Вследствие атаки было зафиксировано несколько попаданий. Об этом в Telegram сообщил глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин.

По информации главы ОВА, под удар попал инфраструктурный объект в Полтавском районе. Всего было зафиксировано несколько попаданий вражеских дронов-камикадзе.

"Неспокойная ночь в Полтавской области. Враг в очередной раз атаковал нашу область БпЛА. Есть несколько попаданий в инфраструктурный объект на территории Полтавского района. Самое главное – никто не пострадал", – сообщил Пронин.

По информации командования Воздушных сил ВСУ, в ночь на 30 марта российские войска запустили по Украине 12 дронов-камикадзе. Силами противовоздушной обороны 9 БПЛА были уничтожены в пределах Херсонской, Одесской, Днепропетровской и Полтавской областей.

Напомним, накануне, 29 марта, силы ПВО уничтожили 26 ракет и 58 "Шахедов" из 99 целей, которыми Россия атаковала Украину. Под ударом оказался ряд регионов нашего государства.

В Черкасской области ПВО сбила шесть "Шахедов" и ракету, но есть прилет по энергообъекту. А на Днепропетровщине повреждены энергообъекты в трех районах и дачный кооператив в городе Каменское среди раненых – 5-летний ребенок.

Кроме того, по словам президента Украины Владимира Зеленского, во время этой атаки целями врага стали Каневская и Днестровская ГЭС.