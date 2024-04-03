Оккупанты нанесли удар по Сумщине: есть погибший, ранены отец и четырехлетний сын. Фото

В 09:25 3 апреля российские военные преступники обстреляли Краснопольскую громаду в Сумской области. В результате атаки один человек погиб, еще двое местных жителей громады получили ранения – отец и 4-летний сын.

Об этом сообщили в Telegram Сумской областной военной администрации. Кроме того, в результате удара повреждены 5 автомобилей, здания магазина и Дома культуры.

Отмечается, что на месте обстрела уже работают все соответствующие службы.

Напомним, поздно вечером 2 апреля российские самолеты ударили управляемыми авиабомбами по пригороду Сум. В результате атаки пострадала пригородная гражданская инфраструктура.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что приграничье Сумской области регулярно страдает от постоянного террора войск страны-оккупанта. Регион подвергается постоянным обстрелам, авиаударам и действиям диверсионных групп врага.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент Владимир Зеленский сообщил, что в марте 2024 года российские террористы применили против Украины более 400 ракет разных типов, более 600 "шахедов" и более 3 тысяч управляемых авиабомб. Особенно жестоко враг терроризирует прифронтовые территории и пограничные громады.

– 2 апреля государство-террорист Россия атаковало ракетой Днепр. Под огнем оказался спортивный колледж, в котором находились 120 детей. Большинство успело укрыться.

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