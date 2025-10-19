Заявление Трампа после переговоров с Зеленским показывает, что его цель – остановка войны по линии фронта. Главный вопрос, что на это скажет Путин.

Далее текст на языке оригинала.

1. Російські ЗМІ наразі повністю проігнорували заяву Трампа про лінію фронту. Така одностайність можлива лише з прямої вказівки Кремля. Кремль в таких випадках має три тактики: дає своє трактування; дозволяє ЗМІ потопити неприємну йому історію в вільній генерації ідей і домислів ЗМІ, а потім вибирає три-чотири ідеї, які зайшли найбільше, щоб кожен сам собі щось додумував або ж просто включає режим тиші. Станом на зараз (через 12 годин після заяви Трампа) маємо режим тиші.

2. З чим повʼязаний цей режим тиші поки відповісти складно. Це може означати і підготовку до погодження на цю формулу і, одночасно, підготовку до того, щоб в Будапешті сказати "ні".

3. Розмова Трампа з Зеленським, схоже, була таким собі ультиматумом з наступними вводними: я (Трамп) добиваюся зупинки вогню по лінії фронту і погоджуюся на інші побажання Путіна (допущення російських партій до виборів, РПЦ, російська мова, відкликання судових позовів і (часткове) зняття санкцій). Поки неясно, які вимоги поставить Росія по скороченню ракетної програми і взагалі нашої армії та ВПК. Ну а далі, якщо є домовленість, то протягом 45 днів відбудуться президентські вибори (можливо, разом з виборами до ВР).

4. В цьому контексті навіть теоретично не було шансів на те, щоб обговорювати Томагавки і енергетику. І я повторю те, що казав раніше: на цьому етапі Томагавки – це гібридна історія, а не воєнна. Путіна лякали: не підеш на угоду, знищимо нафтоперевалку.

5. Ще одне питання, яке поки винесене за дужки – ліцензія на видобуток рідкоземів на півночі Росії для американських компаній. Трамп після розмови з Путіним заявив, що чекає на економічні проекти, які стартуватимуть після мирної угоди. Це також буде частиною будапештської угоди (якщо угода буде). І Тут у Путіна надскладна ситуація, бо проти цього точно виступатиме Китай.

6. Трамп хоче увійти в переговори з Китаєм "миротворцем" для того, щоб не допустити єдиного фронту Китай-РФ. Але навіть якщо угоди не буде, Росія все одно залишатиметься в позиції, коли треба балансувати між Пекіном та Вашингтоном, а не лягти повністю під Пекін. Чому? Нагадую про Томагавки, які легко знову "витягнути" з-під столу.

7. Якщо переговори проваляться Трамп не зможе відійти від українського питання. Логіка виборів в США змусить його бути на нашій стороні, як мінімум в продажі зброї. Тому, цю страшилку варто відразу відкинути. Хоч її і будуть просовувати росіяни та корисні ідіоти.