'Важно получать профессиональный фидбек': Бельбас рассказал о тестировании дронов в боевых условиях

Украинские производители вооружения активно тестируют новые разработки непосредственно на фронте. Речь идет не только о поставках техники, но и о сборе обратной связи от военных для быстрой адаптации к условиям войны.

Именно такой подход, по словам представителей ОПК, позволяет сохранять эффективность на поле боя. Об этом в интервью СМИ заявил генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

Он рассказал, что FPV-дроны UB60D, которые компания кодифицировала в этом году, уже массово поставляются по государственным контрактам. Дроны передаются в различные подразделения Сил обороны Украины для тестирования непосредственно в боевых условиях.

"Важно получать профессиональный фидбек, потому что на фронте все быстро меняется: частоты, сигналы, средства противодействия. Мы как производитель оружия должны под эти изменения адаптироваться так же быстро", – объясняет он.

Бельбас отметил, что стоимость FPV-дрона UB60D составляет около 500 долларов США. Он отметил, что это конкурентная цена, поскольку речь идет не просто о дроне, а о полностью интегрированном боеприпасе в заводской комплектации.

FPV-дрон UB60D создан на базе 60-мм минометного выстрела и является универсальным боеприпасом.

По словам руководителя "Украинской бронетехники", FPV в данном случае является лишь одним из способов доставки заряда к цели. Один и тот же боеприпас может применяться как минометная мина, сбросная бомба или заряд для FPV-дрона, что позволяет максимально эффективно использовать собственное производство боеприпасов.

Кроме того, Бельбас сообщил о боевых испытаниях беспилотного наземного комплекса PROTECTOR, который компания также кодифицировала в этом году. Комплекс уже передали нескольким подразделениям, где он проходит проверку в реальных условиях.

"PROTECTOR мы этим летом кодифицировали и передали на боевые испытания нескольким подразделениям. Сейчас ждем обратной связи. Это новая разработка – надо подтвердить характеристики в реальном применении. Параллельно показываем комплекс партнерам в Европе, уже есть интерес, но массовые закупки пойдут после того, как пройдем весь цикл проверок. Работаем и над установкой различной полезной нагрузки, от боевых модулей до лазерных систем", – заявил Бельбас.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская армия получит до конца 2025 года три миллиона дронов различного назначения. Это в 2,5 раза выше, чем в 2024 году.

