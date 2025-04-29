В эфире шоу кремлевской пропагандистки Ольги Скабеевой объявили "освобождение" Курщины "важнейшим" событием войны против Украины. Заявление прозвучало на четвертом году полномасштабного вторжения, в результате которого россияне надеялись "взять Киев за два дня".

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В частности, на шоу "60 минут" кремлевского телеканала "Россия 1" был приглашен "эксперт" Игорь Коротченко, главный редактор пропагандистского журнала "Национальная оборона". В эфире шоу он выдал, что вытеснение Вооруженных сил Украины с Курщины – это "важнейшее военно-политическое событие" для РФ.

"Освобождение Курской области, конечно же, – важнейшее военно-политическое событие, особенно в преддверии 80-летия победы, парада на Красной площади 9 мая", – выдал пропагандист, умолчав о том, что украинские защитники продолжают контролировать участки территории РФ.

По его словам, продвижение РФ на Курщине – это якобы также "усиление переговорной и политической позиции позиции" Москвы "в тех сложных и многоходовых комбинациях, которые выстраивают сегодня".

По мнению Коротченко, действия россиян в Курской области имеют "колоссальное политическое, идеологическое и военное значение".

Между тем в сети иронизируют, что именно так на четвертом году войны выглядят достижения путинской "СВО".

"Победа! Отбили у врага Курскую область! И они не стесняются об этом на федеральных каналах говорить", – пишут в сети.

Как сообщал OBOZ.UA, хотя Москва объявила о "полном освобождении" Курщины, российские "военкоры" жалуются, что Силы обороны Украины до сих пор присутствуют на этом направлении. По оценке аналитиков ISW, ВСУ угрожают армии агрессора и на Белгородщине, из-за чего россиянам пришлось перебросить туда дополнительные подразделения.

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