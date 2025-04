Украинские военные удерживают позиции на Курщине, Россия перебросила новые силы на Белгородщину: анализ ISW

Власти и военное командование страны-агрессора России продолжают хвалить армию за "освобождение" всей Курской области. В противоположность им российские блоггеры-милитаристы отмечают, что Силы обороны Украины до сих пор присутствуют на этом участке боевых действий.

Кроме этого, ВСУ угрожают российским войскам и в Белгородской области, из-за чего ВС РФ пришлось перебросить туда дополнительные подразделения. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) за 28 апреля.

Ситуация на Курщине

"28 апреля российские чиновники продолжали хвалить российские войска за захват остальной Курской области, тогда как российские блогеры утверждали, что украинские войска удерживают ограниченные позиции в приграничных районах", – отмечают аналитики.

Так, один из российских провоенных блогеров подчеркнул, что украинские силы атаковали в направлении Гоптаревки (юго-восточнее Суджи). По его словам, атака была "неуспешной", но это ничем не подтверждено.

Другие российские милитаристы сообщали, что украинские войска удерживают ограниченные позиции в Горнале (южнее Суджи) и на ветрозащитных полосах вблизи Олешни (юго-западнее райцентра).

Накануне стало известно, что Силы обороны Украины ликвидировали на Курщине военного преступника Бувайсара Умханова с позывным "Тарзан" – командира взвода из рядов чеченского спецназа "Ахмат". Он причастен к убийствам украинцев во время оккупации районов Киевщины и Черниговщины в начале полномасштабного российского вторжения, а также жителей Донбасса.

Ситуация на Белгородщине

По данным ISW, в течение 28 апреля бои продолжались на северо-западе Белгородской области РФ, но российские войска там не продвигались.

Накануне, 27 апреля, редактор Цензор-НЕТ Юрий Бутусов заявил, что для ответа на украинские атаки в этом регионе агрессор передислоцировал новые силы.

Речь идет о подразделениях 34-й мотострелковой бригады (49-я общевойсковая армия, Южный военный округ), 128-й мотострелковой бригады (44-й армейский корпус, Ленинградский военный округ), 83-го мотострелкового полка (69-я мотострелковая дивизия), по одному батальону 155-й морской пехотной бригады (Тихоокеанский флот) и 88-й добровольческой бригады "Эспаньола" (так называемый добровольческий корпус РФ).

Как сообщал OBOZ.UA, Северная Корея впервые официально подтвердила отправку своих войск в Россию для поддержки ее действий в войне против Украины. Это было сделано по приказу лидера КНДР Ким Чен Ына согласно договору о взаимной обороне Пхеньяна с Москвой.

На северокорейском телевидении бои на Курщине назвали "освободительной операцией", а Украину – "агрессором". В то же время там признали наличие потерь в рядах армии КНДР, которая воевала за РФ.

