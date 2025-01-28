Вблизи Купянская ситуация достаточно угрожающая, оккупанты стремятся продвинуться на левый берег реки Оскол, – военный

Оккупационные войска России продолжают активные наступательные усилия на Купянском направлении в Харьковской области. Там сложилась угрожающая ситуация: россияне стремятся продвинуться на левый берег реки Оскол.

Видео дня

Об этом рассказал лейтенант Олесь Маляревич с позывным Одиссей – замкомандира батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады. По его словам, в течение суток в зоне их ответственности на этом участке передовой происходит по меньшей мере два-три вражеских штурма.

В общем на севере Харьковщины войска РФ пытаются штурмовать позиции ВСУ и ищут слабые места в обороне. Однако им не удается продвинуться.

"Ситуация полностью без изменений: держим оборону, враг накопил резервы и пытается штурмовать небольшими группами. Но ему это не удается, потому что там работают достаточно мощные наши бригады", – отметил военный.

В то же время возле Купянска, добавил он, территория боевых действий большая, но враг имеет достаточный потенциал для штурмов. Оккупанты пытаются распыляться на направлении, чтобы захватить левый берег Оскола.

"Они зажаты на выступе Загрызово и Колесниковки, не могут там двигаться. Однако каждый день идут и пытаются протиснуться, захватить хотя бы одну позицию. Им это не удается. Но ситуация тяжелая там, мы все понимаем риски и ответственность: должны удерживать левый берег, чтобы враг не двигался дальше на Харьковщине", – отметил лейтенант "Одиссей".

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы Сил обороны под Купянском взяли в плен гражданина Италии Джанни Ченни, воевавшего на стороне российских оккупационных войск. Уроженец Неаполя заявил, что работал в одном из ресторанов в РФ, а затем решил добровольно пойти на службу в армию РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!