Вблизи Мелитополя произошел взрыв на базе окупантов: подробности

У оккупантов в районе поселка Семеновка под Мелитополем вечером 1 июля произошла новая "бавовна". Взрыв раздался на вражеской базе, которую оккупанты обустроили на захваченной ферме.

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Об этом 2 июля сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона. Он отметил, что "бавовна" произошла около 19:30 (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Вчера примерно в 19:30 в Мелитополе раздался один мощный взрыв, который слышали жители всего города. Взрыв произошел на севере нашего города, у поселка Семеновка, там, где враг захватил ферму, и именно на этой ферме была расположена одна из военных баз врага", – сообщил Федоров.

По его словам, также вчера мелитопольцы стали свидетелями работы "дырявой" ПВО оккупантов.

"На сегодняшний день мы не имеем информации, но к сожалению, обычно после работы вражеской ПВО страдает наша гражданская инфраструктура и наши гражданские жители, потому что ПВО врага размещено непосредственно в жилых кварталах, прикрываясь мирными жителями нашего города", – рассказал мэр Мелитополя.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По словам Федорова, оккупанты в Мелитополе стали прямо в городе сжигать тела российских военных. Их мобильный крематорий работает фактически круглосуточно, зловоние ощущают жители нескольких районов города.

– По данным Генштаба ВСУ, еще один такой крематорий работает в Бердянском порту. С помощью кремации тел оккупанты пытаются скрыть свои потери.

– 30 июня в захваченном Бердянске прозвучала серия взрывов. Предварительно, там был поражен склад горюче-смазочных материалов оккупантов.