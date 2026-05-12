Вблизи оккупированного Мариуполя на побережье Азовского моря выбросило дельфина в мазуте. Фото
В поселке Урзуф вблизи временно оккупированного Мариуполя на берег Азовского моря выбросило дельфина, покрытого мазутом. Об этом стало известно 12 мая. На побережье также фиксируют новые случаи гибели морских животных.
О ситуации сообщил в Telegram руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. Он обнародовал видео с побережья и отметил, что последствия катастрофы в Анапе уже добрались до Азовского моря. По его словам, экологическая ситуация в районе Мариуполя продолжает ухудшаться.
Признаки экоцида
Под видео Андрющенко написал, что "последствия катастрофы в Анапе через Черное море добрались и до Азовского". Он также обратил внимание на то, что выбросы морских животных на берег становятся все более заметными еще до начала летней жары.
По словам руководителя Центра изучения оккупации, в районе Мариуполя и на прилегающем побережье уже фиксируют случаи гибели не только дельфинов, но и осетровых. И это, как он говорит, уже не единичные сигналы.
"Это маркеры деградации экосистемы, которую россияне методично добивают войной, безответственностью и экологическим варварством", – подытожил Андрющенко.
Что известно сейчас
Инцидент произошел в Урзуфе – поселке на побережье Азовского моря недалеко от Мариуполя. На обнародованных кадрах видно дельфина, тело которого покрыто темным веществом, похожим на мазут.
Ранее также сообщалось о критическом загрязнении реки Кальчик во временно оккупированном Мариуполе. Местные жители заявляли, что бетонный завод якобы сбрасывает отходы непосредственно в водоем. Из-за этого вода изменила цвет, а ситуация вызвала беспокойство среди горожан.
Как сообщал OBOZ.UA, еще 15 декабря два российских танкера с нефтепродуктами почти затонули у побережья временно оккупированного Крыма. Штормовое море буквально разломало пополам корабли "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Вместе оба танкера перевозили более 8 тысяч тонн нефтепродуктов.
Уже тогда в результате аварии российских танкеров в Черном море погибли более трех десятков дельфинов. Их тела до сих пор выносит на берег. Всего с момента аварии судов в районе Керченского пролива было зафиксировано 61 погибшего китообразного.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!