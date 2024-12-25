Вблизи Покровска спасатели ГСЧС попали под вражеский обстрел: поврежден оперативный автомобиль. Фото

В среду, 25 декабря, спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям попали под вражеский обстрел. Это произошло в Покровске (Донецкая область).

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Об этом говорится в сообщении ведомства, отмечается, что был поврежден оперативный автомобиль.

"При выполнении задач по назначению, вблизи Покровска, спасатели приданого подразделения ГСЧС Киевщины попали под артиллерийский обстрел со стороны врага. В результате обстрела оперативный автомобиль получил повреждения", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские войска постепенно продвигаются к югу и юго-западу от Покровска, но остается непонятным, смогут ли они использовать эти достижения, чтобы окружить город. Ведь возможно, что военное командование придает приоритет другой цели – продвигаться к административной границе Донецкой области.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ВСУ отметили, что для наступления на Покровск агрессор собрал около 70 тысяч военных. В целом же на трех участках, где войска РФ атакуют больше всего (кроме Покровского, также Кураховское и Времевское направления), сосредоточено до 150 тысяч оккупантов.

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