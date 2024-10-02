Вдвое масштабнее апрельской: в Пентагоне прокомментировали атаку Ирана на Израиль

Атака Ирана на Израиль 1 октября была вдвое масштабнее, чем апрельская. Ее основная цель повлечет за собой как можно больше разрушений.

Видео дня

Об этом заявил официальный представитель Пентагона генерал-майор Пэт Райдер, пишет CNN. Он уточнил, что количество запущенных Тегераном баллистических ракет было в два раза больше, чем во время предыдущих обстрелов.

"Нельзя запускать столько ракет по цели без намерения попасть во что-то", – убежден Райдер.

"Поэтому совершенно точно, как и в прошлый раз, их намерение состоит в том, чтобы повлечь за собой разрушения", – добавил он.

Напомним, в ночь на 14 апреля 2024 года Иран запустил против Израиля 331 средство воздушного нападения: 185 дронов, 36 крылатых и 110 баллистических ракет. В сети показали, как выглядят большие фрагменты иранских ракет, перехваченных ПВО и не долетевших до своих целей.

Удары были направлены на территорию Израиля со стороны самого Ирана, иранских прокси в Ираке, Сирии и Ливане и даже с другого конца Красного моря в Йемене.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Как писало издание CNN, 1 октября около полудня США предупредили Израиль, что в ближайшее время Иран может атаковать страну, применив, в частности, баллистические ракеты. По словам источников, иранские вооруженные силы готовы к скорым пускам.

– Уже вечером того же дня по всему Израилю зазвучали сирены из-за обстрела со стороны Ирана. Предварительно для атаки было применено более 180 ракет, среди которых и гиперзвуковые Fattah.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!