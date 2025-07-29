Вдвоем атаковали российских штурмовиков и взяли их в плен: украинские воины показали 'ювелирную' работу. Видео

Во время очередной операции вблизи Торского воины 63-й бригады показали пример настоящего мужества и мастерства. Вдвоем они атаковали группу российских штурмовиков, которые засели в блиндажах, и заставили врага сдаться в плен.

Эта успешная операция в очередной раз доказывает высокий уровень подготовки и решительность наших защитников на передовой. Соответствующие кадры показала пресс-служба бригады.

Детали операции

Пехотинцы 63 бригады Украины не просто сдерживают врага, но и активно контратакуют. Недавно ребята из 51 батальона провели зачистку леса вблизи Торского, где наткнулись на российских штурмовиков, которые спрятались в блиндажах.

Сначала оккупанты пытались сопротивляться, но после нескольких метких "подарков" быстро осознали: лучше сдаться в плен, чем погибнуть. Два украинских воина вдвоем сумели взять в плен врагов – яркий пример блестящей работы и смелости.

"Блестящая работа настоящих Стальных Львов, браво!" – отметили в бригаде.

Что предшествовало:

Бойцы специального подразделения "Шаманбат" Главного управления разведки Министерства обороны Украины осуществили успешную операцию на одном из участков фронта. Во время боевого задания защитникам удалось захватить в плен четырех российских военнослужащих.

Как сообщал OBOZ.UA, командиры террористической российской армии продолжают отдавать преступные приказы на расстрел пленных украинских защитников. Главное управление разведки Минобороны Украины получили очередное доказательство целенаправленной политики уничтожения военнопленных российскими оккупантами.

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