'В плен их брать не надо, обнуляйте': в ГУР перехватили преступный приказ командира армии РФ

Командиры террористической российской армии продолжают отдавать преступные приказы на расстрел пленных украинских защитников. Главное управление разведки Минобороны Украины получили очередное доказательство целенаправленной политики уничтожения военнопленных российскими оккупантами.

Видео дня

Во вторник, 3 июня, ГУР опубликовало запись перехвата. В обнародованном доказательстве командир одного из российских подразделений отдает преступный приказ расстрелять раненых украинских военных.

Российский военачальник сообщает своим подчиненным о трех раненых украинских бойцах и приказывает убить их.

По его словам, уже одного украинского бойца взяли в плен, а еще три раненые военные ВСУ находятся где-то неподалеку.

"Три трехсотые хо*лы где-то лазят... В плен их брать не надо, их обнуляйте, чтобы не тянуть их к себе в укрытие, не палиться", – заявил российский командир.

В ГУР подчеркнули, что это еще одно доказательство целенаправленного уничтожения военнопленных, которое проводит армия РФ. Только подразделения ГУР зафиксировали более 150 случаев казни украинских пленных россиянами.

Напомним, на передовой растет количество казней российскими военными преступниками военнослужащих Сил обороны. Командиры армии РФ отдают своим подчиненным прямые приказы расстреливать пленных украинских воинов "на месте". Уже известно как минимум о 150 случаях таких убийств россиянами украинских защитников.

Как сообщал OBOZ.UA:

3 мая 2025 года в Донецкой области российские оккупанты расстреляли трех военнослужащих ВСУ, которые уже сдались в плен. Во время штурма оккупанты окружили позиции, заставили защитников сложить оружие и сдаться в плен, а затем расстреляли их из автоматического оружия. Прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

11 апреля 2025 года недалеко от поселка Раздольное Волновахского района солдаты армии РФ взяли в плен трех украинских военнослужащих, которые выполняли боевую задачу. Одного из них оккупанты расстреляли из автоматов на месте.

Кроме этого, бойцы спецназа "Ахмат" публично признались в казни украинских бойцов в Казачьей Локне Суджанского района Курской области. В сети показали видео, где видно по меньшей мере пятерых, вероятно, убитых военнопленных защитников Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!