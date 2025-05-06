В Донецкой области российские оккупанты расстреляли трех военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые уже сдались в плен. Прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

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Об этом сообщили в Telegram-канале Офиса генерального прокурора. Досудебное расследование продолжается по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины – военное преступление, которое привело к гибели людей.

По предварительным данным, 3 мая 2025 года трое украинских военных выполняли боевое задание возле села Новополь в Волновахском районе Донецкой области. Во время штурма оккупанты окружили позиции, заставили защитников сложить оружие и сдаться в плен, а затем расстреляли их из автоматического оружия.

"Осознавая, что военные Сил обороны не могут сопротивляться, представители ВС РФ расстреляли их из автоматического оружия", — отметили в прокуратуре.

Правоохранители отметили, что умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные и розыскные мероприятия для установления всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению. Расследование осуществляют следователи Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что Россия в очередной раз грубо нарушила международное гуманитарное право и Женевские конвенции, расстреляв украинских военных, которые уже не представляли угрозы и не могли сопротивляться.

"Убийство военнопленных является грубым нарушением международного гуманитарного права и Женевских конвенций, которое квалифицируется как тяжкое международное преступление. Я уже направил официальные письма в МККК и ООН. Международное сообщество должно немедленно реагировать на такие системные грубые нарушения со стороны России", — заявил омбудсмен.

Также Лубинец обратился к гражданам, которые стали свидетелями нарушения прав граждан Украины, казней украинских солдат, или имеют такую информацию, и призвал их немедленно сообщить об этом на "горячую линию" Омбудсмена Украины по номеру 0800 50 17 20 и в правоохранительные органы.

"Эти показания важны для установления истины. Такая информация будет способствовать документированию военных преступлений, обеспечению правового реагирования и привлечению виновных к ответственности в соответствии с нормами международного и национального права", — подчеркнул он.

Напомним, что 11 апреля 2025 года недалеко от поселка Раздольное Волновахского района солдаты армии РФ взяли в плен трех украинских военнослужащих, которые выполняли боевую задачу. Одного из них оккупанты расстреляли из автоматов на месте.

Кроме этого, бойцы спецназа "Ахмат" публично признались в казни украинских бойцов в Казачьей Локне Суджанского района Курской области. В сети показали видео, где видно по меньшей мере пятерых, вероятно, убитых военнопленных защитников Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, омбудсмен Дмитрий Лубинец указал на сознательную политику России казнить украинских военнопленных. Он призвал давить на страну-агрессора для прекращения подобных военных преступлений. По его словам действия РФ нарушают международное гуманитарное право и Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными.

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