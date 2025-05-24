'Расстреливайте на месте': зафиксировано 150 случаев казней украинских военных в плену оккупантов – ГУР

На передовой растет количество казней российскими военными преступниками военнослужащих Сил обороны. Командиры армии РФ отдают своим подчиненным прямые приказы расстреливать пленных украинских воинов "на месте".

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Известно как минимум о 150 случаях таких убийств россиянами украинских защитников. Об этом 24 мая сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Количество казней на поле боя растет: во многих случаях зафиксированы прямые приказы убивать пленных. Эти преступления – не единичные случаи, а составляющая целенаправленной политики со стороны руководства государства-агрессора России", – отметили в ГУР.

Отмечается, что эту тенденцию подтверждает и Независимая международная комиссия Организации Объединенных Наций (ООН) по расследованию ситуации в Украине. В своем докладе от 19 марта 2025 года она указала на рост количества случаев, когда российские военные целенаправленно убивали или калечили украинских бойцов, которые сдались или пытались сдаться в плен.

"Несколько российских дезертиров подтвердили, что получали приказ не брать пленных, а убивать их. Один из них привел слова заместителя командира бригады: "Пленные не нужны – расстреливайте на месте", – говорится в документе.

Специальный докладчик ООН по вопросам внесудебных казней доктор Моррис Тидбол-Бинц в эфире CNN четко очертил ответственных за эти военные преступления.

"Они бы не происходили с таким количеством и частотой без приказа – или, по крайней мере, согласия – от высшего военного командования, что в России означает должность "президента" (кремлевского диктатора Путина)", – сказал он.

ГУР МО напомнило, что за каждое совершенное против украинского народа военное преступление врагу будет справедливое возмездие.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 мая оккупанты из рядов ВС РФ расстреляли двух безоружных воинов Сил обороны в лесополосе на Покровском направлении. Судьба двух их побратимов, которые тоже попали в российский плен, была неизвестна.

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