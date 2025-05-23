В четверг 22 мая, российские оккупанты снова расстреляли украинских военных, которые сдались в плен. Речь идет о двух бойцах, которые выполняли боевые задачи на Покровском направлении.

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Об этом сообщили Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец и Офис Генерального прокурора. Украина уже обратилась в ООН (Организация Объединенных Наций) и МККК (Международный Комитет Красного Креста).

"Стало известно по информации ОГП, что 22 мая этого года оккупанты осуществляли штурм позиций Сил обороны в Покровском районе, где выполняли боевые задачи четверо украинских военнослужащих. Во время наступления россияне захватили в плен двух защитников, после чего расстреляли их безоружных в лесополосе из автоматов", – говорится в сообщении.

Лубинец отметил, что судьба других украинских бойцов пока неизвестна, а умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и тяжким международным преступлением. Чиновник немедленно направил официальные письма Организации Объединенных Наций и Международному Комитету Красного Креста.

"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – сообщили в Офисе Генерального прокурора.

В ведомстве отметили, что в настоящее время продолжаются неотложные следственные и розыскные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшествия и установления лиц, причастных к совершению этого преступления.

Напомним, 28 ноября 2024 года, россияне совершили очередное военное преступление. Военнослужащие РФ расстреляли четырех украинских пленных на Покровском направлении. Расстрел произошел вблизи села Петровка Покровского района Донецкой области. Четверо бойцов ВСУ, во время вражеского штурма сдались в плен, после этого оккупанты открыли по ним огонь из автоматического оружия.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 ноября 2024 года военные российской оккупационной армии расстреляли пленных украинских защитников. Это произошло во время штурма укреплений украинских защитников возле села Новодмитровка Покровского района.

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