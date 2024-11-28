На Покровском направлении враг расстрелял еще четырех украинских военных: детали преступления и фото

В четверг, 28 ноября, стало известно о новом военном преступлении российских оккупантов. Военные РФ в очередной раз расстреляли четырех украинских пленных на Покровском направлении.

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Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. Отмечается, что правоохранители уже приступили к расследованию по данному факту.

"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту "Нарушения законов и обычаев, соединенных с умышленным убийством" (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – говорится в сообщении ОГП.

Правоохранители рассказали, что по оперативным данным, 22 ноября 2024 года представители ВС РФ совершили наступление на позицию Вооруженных Сил Украины, расположенную вблизи села Петровка Покровского района Донецкой области.

Во время вражеского штурма четверо военнослужащих ВСУ вынужденно сдались в плен. Сразу после этого оккупанты открыли по ним огонь на поражение из автоматического оружия.

В Офисе генпрокурора в очередной раз подчеркнули, что умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению.

18 ноября стало известно о том, что военные страны-террористы продолжают совершать военные преступления. В радиоперехвате, полученном разведчиками на фронте, зафиксировано, как командиры российской оккупационной армии дают подчиненным приказ расстрелять пленника.

Ранее сообщалось, что военнослужащие российской армии, очевидно, в упор расстреляли по меньшей мере двух украинских военнопленных на территории Курской области РФ. Бойцы ВСУ были безоружны.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 ноября в сети появилось видео расстрела россиянами безоружного воина ВСУ, который перед смертью успел сказать, что он родом из Сумской области. Военнослужащие путинской армии убили лежавшего на земле защитника Украины и сами сняли на камеру свое преступление.

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