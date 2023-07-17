Ведут огонь и днем, и ночью: бойцы ГПСУ показали, как держат оборону на Донецком направлении. Видео

Украинские защитники с начала полномасштабного вторжения РФ безостановочно защищают нашу страну от российских оккупантов. Бойцы ведут огонь по врагу и днем, и ночью.

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Доказательством этому является ролик, в котором показана работа воинов ГПСУ. Они держат оборону на Донецком направлении (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Пограничники под обстрелами ведут огонь по позициям оккупантов. Они строго придерживаются минометных расчетов.

"Играем бадминтон – мы им, они – нам", – говорят военные о том, как приходится отбивать атаки врага.

По словам бойцов, такая работа несколько напоминает рыбалку. Они утверждают, что иногда приходится часами ждать, пока россияне потеряют бдительность и дадут возможность навести минометы на цель.

"Но только вот на рыбалке ты сидишь, отдыхаешь, свежий воздух, птицы поют... А тут – сидишь и думаешь, чтобы хоть в голову что-то не прилетело", – признались бойцы.

Воины говорят, что у оккупантов есть "норы", в которых прячутся. По одному врагу в блиндаже наши защитник не бьют – дожидаются, пока в окопе будет несколько врагов.

"Пограничники, которые держат оборону на этом участке совместно с военными ВСУ, с помощью аэроразведки могут отслеживать даже малейшую активность врага. Это касается как живой силы ВС РФ, так и техники", – сказано в сообщении.

На кадрах показано, как воины готовят снаряд, чтобы отомстить за подрыв оккупантами Каховской ГЭС.

"Пишу: "За Новую Каховку", – говорит защитник.

Бойцы не скрывают, что на фронте самое тяжелое – это переживание за семью. В то же время, они искренне радуются, когда видят, как снаряд попадает в цель.

Как сообщал OBOZREVATEL, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал, как украинские защитники борются с российскими оккупантами. Он опубликовал видео профессиональной работы снайперской группы "Призрак".

Также ранее сообщалось, что пограничники в составе Сил обороны продолжают противостоять российскому вторжению на востоке страны. Под Бахмутом они нанесли урон врагу, уничтожив блиндаж оккупантов.