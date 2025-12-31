Ведутся боевые действия: на Днепропетровщине объявили обязательную эвакуацию из 45 населенных пунктов

В Днепропетровской области расширили зону обязательной эвакуации гражданского населения. В течение месяца люди должны покинуть свои дома в 45 населенных пунктах Синельниковского района, где ведутся боевые действия.

Такое решение приняли с целью сохранения жизни и здоровья жителей громады в связи с повышенной угрозой их безопасности в результате вооруженной агрессии РФ. Об этом сообщили на официальной странице Покровской территориальной громады в Facebook.

Обязательная эвакуация будет проводиться из отдельных населенных пунктов Синельниковского района Днепропетровской области: поселка Покровское, с.Андреевка, с.Богодаровка, с.Братское, с.Вербовое, с.Вишневое, с.Отрадное, с.Вольное, с.Волчье, с.Гай, с.Гапоно-Мечетное, с.Герасимовка, с.Даниловка, с.Диброва, с.Добропасове, с.Егоровка, с.Зеленая Долина, с.Киричково, с.Цегельное, с.Коломийцы, с.Кривобоково, с.Левадное, с.Малиновка, с.Маяк, с.Мечетное, с.Нечаевка, с.Новоалександровка, с.Новоскелеватое, с.Александровка, с.Алексеевка, с.Алексеевка, с.Орлы, с.Остаповское, с.Отрешки, с.Злагода, с.Петриков, с.Писанцы, с.Песчаное, с.Приволье, с.Радостное, с.Скотоватое, с.Соленое, с.Старокасяновское, с.Тихое, с.Христофоровка, с.Черненково.

Эвакуация будет проводиться в течение 30 дней с 29 декабря 2025 года в соответствии с решениями Синельниковского районного координационного штаба по вопросам эвакуации от 24 декабря 2025 года, протокол № 4 и Синельниковской районной комиссии по вопросам эвакуации от 26 декабря 2025 года, протокол № 10. Транзитным пунктом эвакуации определено село Волосское Днепровского района Днепропетровской области.

После окончания эвакуации будет прекращено предоставление медицинских, социальных (в частности уходовых) и административных услуг. Кроме того, будет прекращено предоставление определенных коммунальных услуг.

Для получения помощи при эвакуации люди могут обратиться:

– на единую горячую линию по эвакуации в Днепропетровской области 0-800-336-085;

– в партнерские гуманитарные организации:

Гуманитарная миссия "Проліска" 095-601-54-17;

ОО "Десяте квітня" 0-800-33-28-58, 063-528-48-89;

БФ "Роккада" 067-120-92-03;

БФ "Діти нового покоління" 068-980-07-09;

– в органы Национальной полиции Украины по телефону 102;

– к старосте своего округа или непосредственно в исполнительный комитет Покровского поселкового совета.

"Напоминаем, сейчас громада отнесена к зоне активных боевых действий и пребывание на ее территории представляет угрозу для здоровья и жизни граждан. Если вы проживаете на территории указанных населенных пунктов, намерены и желаете эвакуироваться и нуждаетесь в помощи в этом вопросе, просим обращаться по вышеуказанным контактам", – призвали в Покровской территориальной громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, Совет обороны Черниговской области во вторник, 30 декабря, принял решение об обязательной эвакуации из 14 сел, которые расположены вблизи границы с Россией и Беларусью. Речь идет о Новгород-Северской, Семеновской, Сновской и Городнянской громадах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!