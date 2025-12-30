На Черниговщине объявили обязательную эвакуацию из 14 приграничных сел: в чем причина

Совет обороны Черниговской области во вторник, 30 декабря, принял решение об обязательной эвакуации из 14 сел, которые расположены вблизи границы с Россией и Беларусью. Речь идет о Новгород-Северской, Семеновской, Сновской и Городнянской громадах.

Об этом сообщил губернатор Черниговщины Вячеслав Чаус. По его словам, несмотря на то, что приграничье под ежедневными обстрелами, там до сих пор проживают 300 человек.

"Такую необходимость видят именно военные. Жителей 14 населенных пунктов проинформируют о местах сбора. Все необходимые службы включены в процесс. Есть специальные эвакуационные маршруты, есть транспорт. Расселение эвакуированных – обязательное условие. Гарантированы места для временного проживания", – заявил он.

Чиновник добавляет, что в этом году из приграничья все же выехали чуть более 1400 жителей. Теперь же нужно закончить вывоз людей с опасных территорий у границы с РФ и РБ.

Эвакуация из приграничных населенных пунктов, по словам Чауса, должна завершиться за 30 дней.

Ситуация в Чернигове и области – последняя информация

Напомним, 14 декабря российские войска атаковали город Городня Черниговского района с помощью беспилотников. В результате удара возник пожар в здании полицейского участка и загорелись служебные автомобили, пострадавших не было.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 декабря, в Сочельник перед Рождеством, Россия атаковала Чернигов дроном-камикадзе Shahed-136, который попал в многоэтажку, чем спровоцировал пожар. По данным временно исполняющего обязанности мэра города Дмитрия Брижинского, к счастью, люди не пострадали.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!