Великобритания передаст Украине еще 200 ракет Brimstone: министр обороны напомнил, как они помогли на поле боя

Великобритания отправит в Украину еще 200 противотанковых ракет Brimstone. Они уже оказывали существенное влияние на поле боя, в одном случае даже вынудив российские войска отступить после попытки переправы через реку.

Кроме того, вместе с другими союзниками Великобритания продолжит тренировать украинские войска. Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс, пишет The Guardian.

"Сегодня я могу объявить о новом пакете из 200 противотанковых ракет Brimstone в рамках дальнейшего усиления защиты Украины", – сказал он. И добавил: "Вместе (с партнерами. – ред.) мы подготовим еще 10 тысяч военнослужащих в первой половине 2024 года".

Напомним, впервые об использовании ракет Brimstone нашими защитниками стало известно в мае 2022 года. Они предназначены для уничтожения массовых скоплений бронетехники противника.

Ракеты Brimstone работают в двух режимах: по принципу "выстрелил и забыл" и с лазерным доведением до цели. Принцип "выстрелил и забыл" обеспечивается с помощью активной радиолокационной головки самонаведения миллиметрового диапазона (по этому же принципу работают американские противотанковые управляемые ракеты Javelin).

Принцип лазерного наведения на цель позволяет выбрать конкретную наиболее приоритетную цель и уже после выстрела направить ракету именно на нее (по этому же принципу работают украинские противотанковые управляемые ракеты Стугна-П).

Как сообщал OBOZ.UA:

– Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что экономика союзников Украины в 25 раз превышает российскую. Эту разницу следует сделать еще более ощутимой, поскольку сейчас партнеры недостаточно делают для Киева.

– Великобритания закрыла одну из двух программ легального пребывания украинцев на своей территории Ukraine Family Scheme. В рамках этой программы украинцы могли получить визу, если у них есть родственники в Великобритании.

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