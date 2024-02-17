'Экономика союзников в 25 раз мощнее российской': Кэмерон призвал увеличить помощь Украине

Экономика союзников Украины в 25 раз превышает российскую. Эту разницу следует сделать еще более ощутимой, поскольку в настоящее время партнеры недостаточно делают для Киева.

С соответствующим заявлением выступил министр иностранных дел Великобритании Девид Кэмерон на Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля. В частности, он призвал союзников Украины "сделать больше", чтобы помочь Украине победить Россию и вместе "превзойти" режим президента РФ Владимира Путина.

По словам Кэмерона, Великобритания является абсолютным лидером в предоставлении поддержки Украине – она первая, "кто предоставил так много различных систем вооружений и дал новые гарантии безопасности Украине".

"Теперь за этим последовали и другие. Но самое главное… посмотрите, что есть у союзников Украины. Если сложить наши экономики, мы превзойдем Россию в соотношении 25 к одному. У нас есть возможность оказать эту дипломатическую, военную, экономическую и моральную поддержку. Нам просто нужно учесть эту разницу", – сказал он.

Глава британского МИД также призвал США одобрить пакет помощи Украине:

"Достаточно ли мы делаем на данный момент? Нет, я хочу, чтобы мы делали больше. Я знаю, что Великобритания делает все, что может. Европейский Союз проголосовал за предоставление массовой поддержки Украине. Теперь нам нужно, чтобы Конгресс США сделал то же самое. Если все эти три вещи совпадут, я думаю, это будет иметь большое значение и продемонстрирует Путину, что он не может нас переждать. Он не победит, испытывая наше терпение".

Кроме того, Кэмерон прокомментировал последние события на поля боя в Украине, в частности выход украинских войск из Авдеевки.

"Конечно, все, что происходит в Украине, должны решать украинские Вооруженные силы. Но я бы указал вам на Черное море, где еще один российский корабль был потоплен в результате невероятно храбрых действий Украины. Российский флот был оттеснен обратно через Черное море. Украина снова экспортирует. Ее экономика снова растет. И это невероятно важная новость", – заявил глава МИД Британии.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Кэмерон призвал Запад прекратить говорить о "патовой ситуации" на поле боя в Украине. Он заявил, что партнеры могут перехватить инициативу на фронте.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции заявил, что одна из основных целей Украины на 2024 год – экономический рост. Для этого, по его словам, необходимо усилить систему ПВО.

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