Венгрия будет помогать Украине в гуманитарных вопросах, но оружие поставлять не будет, – Сиярто в Ужгороде

Венгрия осуждает войну против Украины и продолжит помогать в гуманитарных вопросах. Но оружие для защиты нашей страны поставлять не будет.

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Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. На нем также присутствовали глава украинского МИД Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Мнение Венгрии всегда было однозначно: они всегда осуждали войну и хотят, чтобы по соседству как можно скорее наступил мир. По его словам, Венгрия готова прилагать усилия к этому", – заявил глава МИД Венгрии.

Впрочем, Сиярто подчеркнул, что его страна не поставляла и не будет поставлять оружие Украине.

"Но мы не отказали также ни одному гражданину, который обратился в Венгрию за помощью. И в дальнейшем не откажем, то есть мы будем поддерживать Украину во всем, что касается гуманитарных вопросов", – заверил глава венгерской дипломатии.

Министр также заявил, что за последние два года в его страну прибыли более миллиона беженцев из Украины.

"224 тысяч украинских детей учатся в венгерских школах; гуманитарная помощь достигла более 500 тысяч семей, и в 20 регионах Украины Венгрия поддерживает восстановление школ и больниц", - резюмировал Сиярто свою позицию.

Кроме того, на брифинге Сиярто заявил, что Венгрия просит Украину вернуть права своему национальному меньшинству в том объеме, которым она пользовалась до 2015 года. Список требований содержит 11 пунктов.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Европейском Союзе грозят "ударить" по экономике Венгрии, если премьер страны Виктор Орбан наложит вето на помощь Украине. Брюссель планирует обвалить курс венгерского форинта и снизить инвестиционную привлекательность Венгрии, чтобы навредить "рабочим местам и росту" экономики страны.

Столтенберг заявил, что американские законодатели должны поддержать дальнейшую военную помощь Украине. Это ключевой сигнал сдерживания Китая.

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