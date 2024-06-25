Венгрия обжалует решение ЕС о выделении Украине €1,4 млрд из замороженных активов РФ, – Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна намерена обжаловать решение Европейского Союза о выделении 1,4 миллиарда евро военной помощи для Украины. Идет речь о средствах, которые поступят с доходов от замороженных российских активов.

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Соответствующее заявление Сийярто сделал в понедельник, 24 июня, во время пресс-конференции в Люксембурге, передает HVG.hu. По его словам, приняв это решение, Евросоюз "перешел красную линию".

Политик добавил, что в Будапеште этого не хотели, и единогласное решение было необходимо.

Глава венгерского МИД также сказал, что тех, кто принимает решения в ЕС, "ослепил военный пыл". Он сообщил, что в Будапеште уже изучают правовые возможности их обжалования.

Кроме того, Сийярто подчеркнул, что этот шаг касательно военной помощи Украине за счет российских активов "создает долгосрочный риск для функционирования Европейского Союза".

Как сообщал OBOZ.UA, в Европейском Союзе согласовали правовые нормы использования доходов от замороженных активов страны-агрессора России в пользу обороны Украины. Первым взносом в 1,4 миллиарда евро Киев сможет воспользоваться уже в июле 2024 года.

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