Вениславский рассказал, как в новом законе о мобилизации решается вопрос попечителей лиц с инвалидностью. Видео

В правительственном законопроекте по мобилизации в Украине одним из самых сложных является вопрос попечителей лиц с инвалидностью. Кроме коррупционных рисков, до сих пор неизвестно, сколько вообще в стране таких людей.

Об этом OBOZ.UA рассказал народный депутат от фракции "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский. Именно поэтому, по его словам, в новом законопроекте этот вопрос "еще не решен полностью".

Вениславский ссылается на бывшего депутата, председателя Национальной ассамблеи инвалидов Украины Валерия Сушкевича. "Он рассказывал (комитету ВР – ред.) свою информацию о количестве тех лиц, которые осуществляют попечительство и уход. И его данные, и цифры представителей негосударственного сектора, и показатели, которые нам были предоставлены министерствами социальной политики и здравоохранения, очень сильно отличаются", – сказал нардеп.

"К большому сожалению, возможность получения статуса лица с инвалидностью имеет много коррупционных рисков. Вчера мы приводили на заседание комитета пример, когда в одном из сел половина жителей получила статус лиц с инвалидностью, потому что они имеют, скажем так, односельчанина, работавшего в МСЭК (комиссия по медико-социальной экспертизе – ред.)", – рассказал Вениславский.

Однако это отдельные моменты, которые следует учесть в законопроекте о мобилизации. Концептуально вопрос попечителей был решен: право лиц с инвалидностью по уходу будет сохранено. "Попечители будут иметь право на отсрочку от призыва на военную службу", - заверил депутат.

Как сообщал OBOZ.UA, еще в феврале Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности провел первое заседание по рассмотрению законопроекта о мобилизации. Он сразу забраковал некоторые инициативы, в частности, по электронным повесткам и блокированию банковских карт.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что украинское законодательство о мобилизации, которое было до полномасштабной войны с РФ, не отвечает современным реалиям. Что касается сроков принятия соответствующего законопроекта и его деталей, то за это будут отвечать депутаты ВРУ.

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