Вербовали агентов на местах, но промахнулись: в Британии указали на ключевые просчеты спецслужб РФ в Украине

Российские службы безопасности и разведки задолго до полномасштабной войны начали готовить почву для дестабилизации ситуации в Украине и полной оккупации страны. По мнению аналитиков, спецслужбы страны-агрессора заранее начали вербовать агентов в Украине и моделировать план захвата власти.

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При этом отмечается, что структуры российских спецслужб до сих пор следуют устаревших советским доктринам, которые имеют ряд серьезных недостатков. Об говорится в докладе "Предварительные уроки неконвенциональных операций России во время российско-украинской войны, февраль 2022 – февраль 2023" экспертов Королевского объединенного института оборонных исследований.

Британские аналитики заявили, что просчеты спецслужб РФ не позволили российской армии в полной степени реализовать предвоенные планы Кремля. Эксперты полагают, что один из фундаментальных недостатков спецслужб страны-агрессора заключается в желании угодить диктатору Владимиру Путине и отчитаться об успешной работе, даже если задуманное не удалось реализовать.

Из-за этого российским спецслужбам не хватает трезвой оценки собственных способностей. Однако даже если они и признают некоторые провалы, все равно предпочтут отчитаться в Кремль о том, что "все идет по плану".

"Спецслужбам поручают достижение результата без независимой оценки жизнеспособности планов, что создает культуру отчетности, в которой офицерам выгодно демонстрировать излишний оптимизм. Существует системная проблема завышения успехов и сокрытия слабых мест перед начальством", – объясняют британские эксперты.

Они напомнили об исследовании нацизма Яном Кершоу, который описал устремления гитлеровского государства фразой "работа для фюрера". Так же, как и российские власти, диктатор Адольф Гитлер ставил цели, а органы государственной власти пытались их достичь любыми средствами.

Спецслужбы РФ во время подготовки полномасштабного вторжения в Украину надеялись на внутреннюю дестабилизацию и дезорганизацию страны. В Кремле рассчитывали, что военно-политическое руководство Украины и государственные институты будут парализованы, а население не станет оказывать сопротивление оккупантам. В анализе британских экспертов говорится, что ФСБ РФ начала вербовать агентов внутри Украины с июля 2021 года. Аналитики полагают, что таким образом спецслужбы страны-агрессора пытались минимизировать работу агентов из России, вместо этого привлекая людей на местах.

Авторы исследования подчеркнули, что в ФСБ преувеличили готовность РФ к нападению на Украину, а Кремль, в свою очередь, отдал спецслужбам приказ содействовать оккупации в установленные сроки, а не оценивать ее жизнеспособность. Эту институциональную культуру выполнения приказов эксперты считают одной из причин провала первоначальных планов вторжения в Украину.

Напомним, Служба безопасности Украины установила новые факты, подтверждающие, что российские спецслужбы привлекают украинских детей к подрывной деятельности против своей страны.

Ранее СБУ обезвредила агентурную группу ФСБ, готовившую ракетные удары по объектам "Укрзализныци". Разветвленная агентурная сеть противника действовала в Харьковской и Донецкой областях.

Отметим, в Институте изучения войны уверены, что в России нарастает противостояние на высших уровнях военного руководства.

Как сообщал OBOZREVATEL, на многих элементах российского вооружения, уничтоженного на поле боя или захваченного воинами ВСУ, эксперты обнаруживают клеймение Федеральной службы госбезопасности РФ. Такой факт может свидетельствовать о том, что ФСБ пытается проникнуть в оборонно-промышленную базу (ОПБ) страны-агрессора способом, который напоминает действия КГБ в советские времена.

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