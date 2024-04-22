'Верить нельзя': Зеленский отреагировал на публикации о 'тайном мирном плане' Трампа

Президент Владимир Зеленский отреагировал на публикацию издания Washington Post о том, что экс-президент США Дональд Трамп намерен заставить Украину отказаться от части своей территории, если вернется к власти. Глава государства отметил, что не верит в слухи и готов говорить о любых планах Трампа, только когда он приедет в Киев.

Об этом Зеленский сказал в интервью NBC News. В то же время он подчеркнул, что имеет место только справедливое завершение войны.

Президент отметил, что в любом случае верить обещаниям российского диктатора Владимира Путина нельзя. Он никогда не будет придерживаться того, что говорит, и уже доказывал это не раз.

"Я президент воюющего государства и в слухи слабо верю. Когда Трамп приедет в Украину и скажет мне свою формулу окончания войны, тогда я буду ее обсуждать. Пока я знаю только одно — верить Путину нельзя. То, что Путин говорит – это факт, что так никогда не будет", – сказал он.

Стратегия завершения войны должна основываться на том, что Украина останется независимым демократическим государством.

"Я уверен, что в этом заинтересованы все – и республиканцы, и демократы, и Байден, и Трамп", – сказал Зеленский.

Напомним, что The Washington Post написала, что замысел Трампа по "урегулированию" войны состоит в том, чтобы "подтолкнуть Украину к передаче Крыма и Донбассу России". Издание утверждает, что узнало это от людей, которые обсуждали такой план с Трампом или его советниками. Позже в окружении Трампа назвали сообщение WP фейком.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский сказал, что Путин мечтает вернуть Советский Союз и если ему удастся осуществить свой террористический план по захвату Украины, его следующими целями станут страны Балтии.

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