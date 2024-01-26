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Вернется домой на щите: в Донецкой области погиб Ян Квилинский из Миргорода. Фото

Михаил Левакин
War
1 минута
1,6 т.
Вернется домой на щите: в Донецкой области погиб Ян Квилинский из Миргорода. Фото

На войне с российскими захватчиками погиб "свободовец", бывший сельский голова Ян Квилинский из Полтавщины. Воин отдал жизнь в бою на Донетчине 23 января.

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О гибели Квилинского сообщили в Миргородском горсовете и полтавском центре "Свободы". Известно, что мужчина погиб при выполнении боевых задач.

Ян Квилинский был Дибривским сельским председателем с 2015 по 2020 год; также находился в рядах партии "Свобода" более десяти лет. По образованию агроном Ян стал основателем фермерского хозяйства. Кроме того, до полномасштабной войны мужчина активно занимался спортом, развивал боксерский клуб "Арей".

Вернется домой на щите: в Донецкой области погиб Ян Квилинский из Миргорода. Фото

О дате прощания с воином сообщат позже.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевщины Евгений Белобловский. Жизнь защитника Украины оборвалась 23 января вблизи пункта Землянки Харьковской области.

А в Черновцах провели в последний земной путь майора, воина бригады "Эдельвейс" Алексея Лозовского, погибшего в боях с врагом на фронте. Больше года назад он потерял на войне сына, но продолжил сражаться за родную землю.

Также в войне с Россией погиб Герой Украины Алексей Бабий, служивший в ГУР Минобороны и регулярно выполнявший задания в глубоком тылу врага. Во время последнего рейда на территорию РФ его группа обезвредила три российских самолета ТУ-22М3 под Новгородом, где полковник Бабий погиб, прикрывая уход собратьев.

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