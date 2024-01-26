Вернется домой на щите: в Донецкой области погиб Ян Квилинский из Миргорода. Фото

На войне с российскими захватчиками погиб "свободовец", бывший сельский голова Ян Квилинский из Полтавщины. Воин отдал жизнь в бою на Донетчине 23 января.

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О гибели Квилинского сообщили в Миргородском горсовете и полтавском центре "Свободы". Известно, что мужчина погиб при выполнении боевых задач.

Ян Квилинский был Дибривским сельским председателем с 2015 по 2020 год; также находился в рядах партии "Свобода" более десяти лет. По образованию агроном Ян стал основателем фермерского хозяйства. Кроме того, до полномасштабной войны мужчина активно занимался спортом, развивал боксерский клуб "Арей".

О дате прощания с воином сообщат позже.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевщины Евгений Белобловский. Жизнь защитника Украины оборвалась 23 января вблизи пункта Землянки Харьковской области.

А в Черновцах провели в последний земной путь майора, воина бригады "Эдельвейс" Алексея Лозовского, погибшего в боях с врагом на фронте. Больше года назад он потерял на войне сына, но продолжил сражаться за родную землю.

Также в войне с Россией погиб Герой Украины Алексей Бабий, служивший в ГУР Минобороны и регулярно выполнявший задания в глубоком тылу врага. Во время последнего рейда на территорию РФ его группа обезвредила три российских самолета ТУ-22М3 под Новгородом, где полковник Бабий погиб, прикрывая уход собратьев.

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