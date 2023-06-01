Вернулся из-за границы, чтобы пойти на фронт: в боях за Украину погиб молодой защитник со Львовщины. Фото

На войне против российских оккупантов погиб Степан Илык, 27-летний защитник Украины со Львовщины. Он боролся с российской агрессией еще до полномасштабного вторжения, был участником АТО/ООС с 2016 по 2019 год.

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Свою собственную семью Герой завести не успел. У него остались мать, бабушка, сестра и брат. Трагическую новость сообщил Стрыйский городской совет в Facebook.

"День скорби в Стрыйской громаде. Домой навсегда возвращается еще один верный сын Украины..." – написала пресс-служба.

Илык родился 12 марта 1996 года в селе Ланы-Соколовские, учился в Подорожненской школе (Стрыйская громада Львовской области). Окончил медицинское училище на Винниччине. Воина не стало 25 мая 2023 года в Луганской области во время выполнения боевого задания.

Когда 24 февраля 2022 года в Украину пришла большая вона, украинец работал за границей. Однако он вернулся в родную страну, чтобы добровольцем вступить в ряды ВСУ.

"Навсегда Герой, вписанный в историю украинской победы! Вечная память и вечная слава!" – написали в пресс-службе горсовета.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В боях за независимость Украины погиб 40-летний воин 35-го отдельного стрелкового батальона Олег Стахив. Герой был родом из села Сыровары на Тернопольщине.

– В Луганской области погиб 33-летний житель города Ривне Алексей Кравцов. Жизнь защитника Украины оборвалась 25 мая вблизи населенного пункта Диброва.

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