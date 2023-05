'Он бился как Герой': на фронте погиб отец троих детей из Тернопольщины. Фото

В боях за независимость Украины погиб 40-летний воин 35-го отдельного стрелкового батальона Олег Стахив. Герой был родом из села Сыровары Озерянской сельской общины на Тернопольщине.

Печальное известие сообщили в 35 отдельном стрелковом батальоне. Отмечается, что на поле боя воин исполнял обязанности стрельца-помощника гранaтометчика, став на защиту Родины с самого начала российского вторжения в Украину.

"Без отца остались трое детей. Пусть родные и друзья обретут силу и опору в это тяжелое время", – с грустью отметили в батальоне.

Напомним: также в боях с врагом на фронте оборвалась жизнь молодого воина ВСУ Виктора Петрова из Львова. В мирной жизни он являлся членом команды Института общественных инициатив (ИСИ), активистом, сознательным гражданином, основателем WHAT IF creative studio и креативной школы What If. Также Виктор был инициатором многих креативных проектов, которыми вносил большой вклад в развитие родной страны.

– в бою с оккупантами в Луганской области погиб 33-летний житель Алексей Кравцов. Жизнь защитника оборвалась 25 мая вблизи населенного пункта Диброва;

– также в боях под Бахмутом, защищая страну от оккупантов, погиб украинский журналист Евгений Осиевский. Трагедия произошла 22 мая.

