Вернулся из-за границы, чтобы защищать Украину: возле Гуляйполя погиб младший сержант Андрей Бать из Прикарпатья. Фото

В тяжелых боях вблизи Гуляйполя в Запорожье погиб защитник Украины, младший сержант воинской части А7127 Андрей Бать. Он был родом из села Верхняя Липица Рогатинского района Ивано-Франковской области.

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Печальное известие сообщили в Facebook Рогатинской МТГ. Жизнь Героя оборвалась 11 июня. Он погиб в результате обстрела оккупантами боевых позиций украинской армии.

Как рассказали родные бойца, родился он 28 мая 1993 года. В 2009 году Бать окончил Верхнелипицкую ООШ I-III ст. и поступил в профессиональный колледж электронных устройств Ивано-Франковского технического университета нефти и газа. В 2012-2013 годах боец прошел подготовку в армии, после чего стал инспектором патрульной службы.

Путь Воина Герой начал еще в 2015 году, когда из местного отделения полиции отправился защищать целостность нашего государства. Позже мужчина уехал на работу за границу. Все это время дома его ждала жена с новорожденным ребенком.

Когда 24 февраля 2022 года государство-террорист совершило полномасштабное вторжение в Украину, Бать вернулся домой и встал на защиту Родины.

"Безграничная очередь на границе, длинная дорога домой. Короткие объятия с родными и Андрей с рюкзаком спешит в местный военкомат", – рассказали в громаде.

Герой побывал в самых горячих точках фронта и "не раз спасался от смерти, даже когда "засыпало"".

"Далее Полтава, Сумы, Харьков, Запорожская область… География тяжелых боев, в которых участвует отделение Андрея Батя. Он отличным другом для своих побратимов. Даже после сложных боев и контузии – с ними, бок о бок", – отметили земляки Героя.

Сообщается также, что освобождая землю от оккупантов на Запорожском направлении в составе 102 бригады, защитник получил звание "Младший сержант". А 13 марта этого года был награжден почетным нагрудным знаком "Золотой крест" Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного.

Незадолго до гибели, 28 мая, к бойцу на Запорожье приезжали жена и дочь.

"Да разве мог кто-то предсказать в этот счастливый день, что сажая на поезд дочь и жену, Андрей Бать видит их в последний раз. Последний раз прижмет в своих мужественных, теплых объятиях..." - с грустью отметили в сообщении.

Напомним: также в боях на Запорожском направлении погиб военнослужащий ВСУ Александр Бобров из Хмельнитчины. В мирной жизни он был депутатом Полонского городского совета и стал на защиту Родины с первых дней войны. Он воевал в составе 47-й отдельной механизированной бригады "Магура".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– во время боев за населенный пункт Благодатное Донецкой области, который удалось деоккупировать защитникам, Украина потеряла еще одного Героя – воина ВСУ Сергея Квасуна из Хмельнитчины. Он был стрелком-оператором егерского батальона;

– во время выполнения боевого задания под Благодатным Донецкой области погиб защитник Игорь Федоренко из Полтавщины. Он мужественно оборонял суверенность нашего государства.

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