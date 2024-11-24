Верный сын и любящий муж: в Кременчуге простятся с погибшим героем Евгением Устенко
На войне со страной-агрессором РФ погиб украинский защитник Евгений Устенко. Герой был жителем города Кременчуг Полтавской области.
О потере сообщил Департамент социальной защиты населения Кременчуга. Евгений Витальевич Устенко погиб 19 ноября 2024 года.
Воин отдал свою жизнь, защищая территориальную целостность Украины.
Евгений был верным сыном и любящим мужем, а также преданным защитником Родины, рассказали в горсовете.
С Героем будут прощаться в понедельник, 25 ноября.
В 11:00 состоится прощание в городском дворце культуры Кременчуга.
В 12:00 – в Свято-Николаевском соборе.
В 13:00 – выезд к Свиштовскому кладбищу, прощание в мемориальном секторе почетных захоронений защитников и защитниц Украины.
Как сообщал OBOZ.UA, 14 ноября в больнице Мечникова в Днепре от травм, полученных в боях, умер военный с Киевщины Илья Курдыбан. Воин 1994 года рождения был жителем Белой Церкви.
А на Луганщине погиб 40-летний военный с Черниговщины Павел Пархоменко. Свой последний бой Герой принял 18 ноября.
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