Верный сын и любящий муж: в Кременчуге простятся с погибшим героем Евгением Устенко

На войне со страной-агрессором РФ погиб украинский защитник Евгений Устенко. Герой был жителем города Кременчуг Полтавской области.

Видео дня

О потере сообщил Департамент социальной защиты населения Кременчуга. Евгений Витальевич Устенко погиб 19 ноября 2024 года.

Воин отдал свою жизнь, защищая территориальную целостность Украины.

Евгений был верным сыном и любящим мужем, а также преданным защитником Родины, рассказали в горсовете.

С Героем будут прощаться в понедельник, 25 ноября.

В 11:00 состоится прощание в городском дворце культуры Кременчуга.

В 12:00 – в Свято-Николаевском соборе.

В 13:00 – выезд к Свиштовскому кладбищу, прощание в мемориальном секторе почетных захоронений защитников и защитниц Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 ноября в больнице Мечникова в Днепре от травм, полученных в боях, умер военный с Киевщины Илья Курдыбан. Воин 1994 года рождения был жителем Белой Церкви.

А на Луганщине погиб 40-летний военный с Черниговщины Павел Пархоменко. Свой последний бой Герой принял 18 ноября.