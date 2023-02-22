Весной оккупанты могут атаковать гидротехническую и транспортную инфраструктуру Украины, – Игнат

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что весной армия страны-агрессора РФ, вероятно, уменьшит количество атак по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Однако вместе с этим нужно готовиться к ударам по другим важным объектам.

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Новыми целями для себя враг может выбрать гидротехнические сооружения или украинскую транспортную инфраструктуру. Об этом Игнат сказал в интервью NV.

Он пояснил, что РФ не удалось устроить в Украине зимний блэкаут, и сам противник это тоже видит. Поскольку целые оккупанты не достигли, они могут изменить свою стратегию.

"Что касается массированных обстрелов по энергетической инфраструктуре, то понятно, что украинская энергетика уже адаптировалась к такому противостоянию с врагом, быстро мобилизуя бригады и восстанавливая повреждения. Световой день становится длиннее, а энергопотребление меньше", – говорит Игнат.

В связи с новыми возможными угрозами Воздушные силы Украины должны усиливаться. Сейчас там ждут скорейшего возвращения наших воинов с учений за границей. Вместе с ними в Украину должны прибыть средства ПВО и ПРО от партнеров, в частности ЗРК SAMP/T и Patriot.

"Это именно то, что нам нужно против баллистики и отдельных видов крылатых ракет, таких как Х-22. И защищать ими приоритетные направления от ударов, в частности баллистическими ракетами", - отметил представитель командования ПС.

В целом, по его словам, Украина уже переживала весенний и летний период войны 2022-го года, поэтому есть предположение, что ничего не изменится.

В то же время Игнат прогнозирует, что у "второй армии мира" возникнут серьезные проблемы с личным составом. Новых "мобиков" еще предстоит научить воевать, а потери РФ продолжает нести каждый день. За месяц страна-террорист теряет так много своих военных, что количество ликвидированных оккупантов можно приравнять к личному составу вооруженных сил средней европейской страны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий считает, что в годовщину полномасштабного вторжения, 24 февраля, страна-агрессор Россия может устроить ракетный удар по Украине. Также возможны и другие провокации.

– А в ОП считают, что войска РФ 24 февраля могут ударить по Украине тремя волнами ракет. Не исключается, что оккупанты также попытаются активизировать боевые действия.

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