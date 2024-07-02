'Везде продолжаются жесткие бои': Сырский рассказал о неделе, проведенной на Восточном фронте

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский посетил подразделения, которые воюют на восточном направлении и проинформировали о ситуации на линии столкновения и проблемных вопросах. По его оценкам, в большинстве направлениях интенсивность боевых действий снизилась, но линия активного фронта увеличилась.

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Об этом Александр Сырский сообщил в соцсетях во вторник, 2 июля, по итогам недельной работы на Восточном фронте.

Главнокомандующий рассказал, что побывал практически во всех бригадах, воюющих на Покровском, Кураховском, Времивском, Торецком, Краматорском направлениях, а также в Волчанске и под Харьковом.

"Везде продолжаются жесткие боевые действия разной интенсивности. По сравнению с предыдущей поездкой две недели назад, добавилось Торецкое направление", – сообщил Сырский.

По его словам, ситуация в Покровском направлении остается сложной. Россияне заменили ударные части, штурмовые отряды которых утратили боеспособность и возобновили наступательные действия.

"Сложной остается обстановка на Покровском направлении. Противник, ставя целью прорыв нашей обороны, в очередной раз провел замену ударных частей, штурмовые отряды которых полностью потеряли боеспособность и продолжил наступательные действия. Несмотря на высокие потери в бронетехнике, враг продолжает ее использование в сочетании с интенсивной огнем артиллерии и ударами fpv-дронов", – рассказал Сырский.

Он также добавил, что Силы обороны ужесточили это направление резервами. Однако подчеркнул, что это направление нуждается в постоянном внимании, а также обеспечении дополнительными снарядами и огневыми средствами.

В то же время по другим направлениям, по словам главкома, интенсивность боевых действий снизилась, но вместе с тем линия активного фронта увеличилась.

Сырский считает, что главной проблемой для командиров на фронте является комплектация подразделений мотивированными и качественно подготовленными военнослужащими. Также есть потребность в обеспечении средствами РЭБ и ПВО.

"В то же время, на нашей стороне есть преимущество в количестве и качестве боевых коптеров, прежде бомберов и FPV-дронов, и мастерства операторов, которые их применяют. Это залог нашего успеха и сохранения жизни бойцов", – добавил генерал-полковник.

Как сообщал OBOZ.UA, враг продолжает наращивать темпы наступления в Донецкой области. Наибольшее количество боевых столкновений в Покровском направлении.

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