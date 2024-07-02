Враг продолжает наращивать темпы наступления на Донетчине: в Генштабе назвали самое горячее направление

Войска Российской Федерации во вторник, 2 июля, продолжили наращивать темпы наступательных действий в Донецкой области. Количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 93 (больше всего – на Покровском направлении).

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Соответствующей информацией (по состоянию на 16:00) в 860-е сутки полномасштабной войны вторжения поделился Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. В оперативной сводке сообщается, что наши воины "уверенно сдерживают давление российских оккупационных войск и наносят врагу значительные потери".

ВС РФ во вторник снова обстреливали приграничье Сумской и Черниговской областей. От огня ствольной артиллерии и РСЗО пострадали районы населенных пунктов Хреновка, Рясное, Кондратовка, Мхи, Мирополье, Барановка, Дегтярное, Великая Писаревка и Розоры. Кроме того, враг проводит диверсионно-разведывательную деятельность.

Под постоянной бомбардировкой вражеской авиации находится Харьковщина. На 16:00 со стороны Белгорода и Шебекиного (РФ) террористы в общей сложности нанесли 12 ударов с применением 20 КАБов. Целили в районы населенных пунктов Липцы, Старица, Волчанские Хутора, Тихое, Глубокое, Малые Проходы. Неуправляемыми авиаракетами (НАР) противник атаковал район Сотницкого Казачка.

Украинские Силы обороны отбили пять штурмов вблизи Глубокого и в Волчанске на Харьковском направлении. Без потерь позиций.

На Купянском направлении россияне безуспешно штурмовали пять раз в районе Синьковки. Штурмовая авиация поддерживала наступление противника, нанеся удары 14 НАРами. По состоянию на 16:00 еще один бой продолжался вблизи Стельмаховки.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила 12 атак вблизи Невского, Макеевки, Грековки, Тернов. Восемь боестолкновений завершились без успеха для противника, еще четыре продолжались.

Враг продолжает искать слабые места в нашей обороне на Северском направлении. Вблизи Спорного, Ивано-Дарьевки и Выемки защитниками украинской земли отбиты три атаки. Еще два столкновения не завершились. Ситуация контролируемая, заверили в ГШ ВСУ.

На Краматорском направлении оккупанты совершили три безуспешных штурма вблизи Часового Яра, Нового и Ивановского. Еще один бой продолжался.

На Торецком направлении зафиксировано 17 вражеских атак. Россияне, при поддержке авиации, концентрируют усилия на попытках продвинуться в сторону Нью-Йорка и Торецка. Там совершено более половины всех атак на указанном участке фронта. На 16:00 вторника бои продолжались. Кроме того, оккупанты проводили безуспешные штурмы возле Южного, Пивничного и Зализного.

На Покровском направлении самое большое количество столкновений. С начала суток уже было 26 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Евгеньевки, Новоселовки Первой, Лозоватского, Чистобродовки, Уманского. Силы обороны сдерживают напор и отразили 12 атак противника, 14 боев еще не закончились. Потери врага уточняются.

Шли бои вблизи Красногоровки на Кураховском направлении. Отбиты уже три атаки оккупационной армии, две продолжались. Еще три штурма наши воины остановили в районах Парасковеевки и Георгиевки. Оккупанты бомбили Большую Новоселку и Екатериновку.

На Времивском направлении защитники помешали вражескому штурму недалеко от Константиновки.

Такая же ситуация на Ореховском направлении – здесь оккупанты потерпели неудачу в районе Работино. Подтвержден вражеский обстрел (восемь НАР) возле Марфополя.

На Приднепровском направлении ВС РФ, тоже безуспешно, дважды атаковали наших защитников вблизи Крынок. Районы населенных пунктов Ингулец и Токаревка пережили удар шестью КАБами.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Главном управлении разведки Минобороны показали боевую работу своего подразделения Ghost. Удар по противнику ГУРовцы совершили посреди ночи.

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