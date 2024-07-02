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"Земля должна гореть под оккупантами": в ГУР показали боевую работу по врагу и озвучили его потери. Видео

Марина Лисничук
War
1 минута
816
'Земля должна гореть под оккупантами': в ГУР показали боевую работу по врагу и озвучили его потери. Видео

Украинские разведчики устроили российским оккупантам ад во время ночного наблюдения. Они зафиксировали базирование врага и ударили по нему, ликвидировав некоторое оборудование.

Видео дня

Охоту провели воины подразделения Ghost Главного управления разведки Минобороны. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале.

Отмечается, что на одном из направлений фронта "призраки" во время разведки обнаружили два места базирования военнослужащих ВС РФ.

"Земля должна гореть под оккупантами": в ГУР показали боевую работу по врагу и озвучили его потери. Видео

Нанеся по ним поражение, защитники уничтожили расположенное на крыше здания вражеское оборудование для связи и наблюдения.

"Земля должна гореть под оккупантами": в ГУР показали боевую работу по врагу и озвучили его потери. Видео

Также бойцы ГУР сожгли топливозаправщик и несколько единиц легкой автомобильной техники захватчиков.

"Земля должна гореть под оккупантами! Слава Украине!" – подчеркнули разведчики-"призраки".

"Земля должна гореть под оккупантами": в ГУР показали боевую работу по врагу и озвучили его потери. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, ранее воины ГУР из группы "Астра" Международного легиона показали работу по врагу на севере Харьковщины. Легионеры ликвидировали оккупантов и их технику с помощью FPV-дронов.

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