'Земля должна гореть под оккупантами': в ГУР показали боевую работу по врагу и озвучили его потери. Видео

Украинские разведчики устроили российским оккупантам ад во время ночного наблюдения. Они зафиксировали базирование врага и ударили по нему, ликвидировав некоторое оборудование.

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Охоту провели воины подразделения Ghost Главного управления разведки Минобороны. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале.

Отмечается, что на одном из направлений фронта "призраки" во время разведки обнаружили два места базирования военнослужащих ВС РФ.

Нанеся по ним поражение, защитники уничтожили расположенное на крыше здания вражеское оборудование для связи и наблюдения.

Также бойцы ГУР сожгли топливозаправщик и несколько единиц легкой автомобильной техники захватчиков.

"Земля должна гореть под оккупантами! Слава Украине!" – подчеркнули разведчики-"призраки".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее воины ГУР из группы "Астра" Международного легиона показали работу по врагу на севере Харьковщины. Легионеры ликвидировали оккупантов и их технику с помощью FPV-дронов.

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