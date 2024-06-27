Легионеры ГУР показали, как охотятся на российских оккупантов в Харьковской области. Видео

Украинские защитники продолжают уничтожать оккупантов и их военную технику на территории Украины. Так, недавно в сети было опубликовано видео, на котором воины ГУР из группы "Астра" Международного легиона ликвидируют врага с помощью FPV-дронов.

Видео дня

Соответствующее видео было опубликовано в официальном Telegram-канале ГУР МО Украины. На видео защитники успешно наносят точные удары по противнику и радуются успешному поражению целей.

"Воины группы "Астра" Международного легиона ГУР МО Украины работают в Харьковской области – уничтожают российских оккупантов с помощью FPV-дронов, проводят разведку, держат позиции. А еще – нескрываемо радуются, когда огневое поражение – точно во вражескую цель!" – пишут в ГУР.

Ранее пограничники показали, как помогают остановить наступление врага на Волчанском направлении и ликвидируют россиян. На кадрах показано, как бойцы ударили по месту скопления войск РФ. Для атаки пограничники использовали дроны-камикадзе. В результате операции зафиксированы по меньшей мере двое ликвидированных российских военных.

Как сообщал OBOZ.UA, в Нацгвардии показали, как превращают логистику врага в Харьковской области в "ад". Так, украинские защитники замедляют продвижение российских войск.