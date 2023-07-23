Вездеход 'Богун': как выглядит украинское оружие победы. Видео

В Украине есть вездеход "Богун". Его называют оружием победы. Это – автомобиль украинского производства с колесной формулой 4х4. Данное транспортное средство используют для ликвидации чрезвычайных ситуаций, спасения людей в снежных заносах и других препятствиях.

Видео дня

О преимуществах вездехода рассказали на портале Армія Inform. Этот автомобиль беспрепятственно может передвигаться по воде и в грязи (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Богун" был должным образом модифицирован для выполнения задач и уже работает в различных подразделениях нашей армии, также может служить транспортным средством для перевозки войск или автомобиль скорой помощи и т.д", – говорится в сообщении.

Отмечается, что "Богун" является ярким примером того, что независимость военно-промышленного комплекса является одним из факторов обороноспособности страны.

Добавим, вездеход уже очень эффективно показал себя во время эвакуации людей из Херсонской области. А именно – из зоны подтопления из-за подрыва российскими войсками Каховской ГЭС.

Также в конце мая тест-драйв вездехода "Богун" провел министр обороны Украины Алексей Резников.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство обороны Украины заказало у "Укроборонпрома" основные боевые танки отечественного производства "Оплот". Масштаб контракта и сроки исполнения пока не раскрываются.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!