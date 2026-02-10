Везли на садовых тачках и тележках из супермаркета: украинские военные рассказали, как спасали побратима, раненного во время боев на Курщине. Видео

Украинские военные провели сложную и многодневную операцию по спасению раненого побратима во время боев на Курщине. Эвакуация длилась пять дней и проходила под постоянными обстрелами и атаками вражеских дронов.

Бойцы сумели доставить раненого на территорию Украины, используя подручные средства и рискуя собственной жизнью. Соответствующее видео показала пресс-служба 80-й десантно-штурмовой Галицкой бригады.

Как сообщили военные, события происходили в марте 2025 года, когда российские войска пытались вытеснить силы обороны Украины с Курщины.

Противник имел численное преимущество и наступал одновременно с воздуха, земли и даже под землей, используя трубы газопровода.

Подразделения ВСУ начали организованный отход, который прикрывал экипаж беспилотников 80-й Галицкой бригады, осуществляя разведку и корректировку артиллерийского огня.

Во время смены позиций, работая на расстоянии нескольких десятков метров от россиян, один из членов экипажа получил серьезное ранение.

Несмотря на это, бойцы продолжали выполнять задачи и одновременно организовали эвакуацию. Раненого транспортировали две группы военных в течение пяти дней.

"Мы сразу сказали раненому, что обязательно его вынесем. Иначе быть не может", – рассказали в бригаде.

На самых сложных участках маршрута побратимы несли раненого на руках, а иногда – перевозили на обычных садовых тачках и тележках из супермаркета.

Когда возникала необходимость быстро добраться до укрытия, боец передвигался самостоятельно, используя самодельные костыли из подручных материалов.

Вся операция проходила под непрерывными артиллерийскими обстрелами и при большом количестве вражеских беспилотников в небе. В видео, обнародованном бригадой, зафиксированы кадры этой эвакуации, снятые самими военными, которые отражают их состояние, эмоции и напряжение тех дней.

Как сообщал OBOZ.UA, боевые медики Главного управления разведки Министерства обороны Украины провели уникальную операцию. Они спасли жизнь раненому бойцу под угрозой вражеских ударов в открытом море.

Защитник находился в критическом состоянии, он потерял много крови, имел травматическую ампутацию и серьезное переохлаждение – но благодаря действиям медиков выжил.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!