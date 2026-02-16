'Видел, как убивают мирное население': россиянин, который перешел на сторону Украины, рассказал о своей мотивации. Видео

Российский дронщик из "элитного" российского подразделения "Рубикон" Мирослав Симонов перешел на сторону Украины. Он рассказал, что видел убийства мирных жителей и военнопленных украинцев российскими войсками.

Это, а также отправка в одну из российских "мясных бригад" якобы и побудили Симонова перейти линию фронта, теперь он хочет воевать на стороне Украины. Рассказ российского военнослужащего опубликовал проект "Хочу жить".

Что известно

В "Хочу жить" утверждают, что дронщик из российского подразделения "Рубикон" перешел на сторону Украины.

"Мирослав Симонов был вынужден пойти служить в российскую армию, но надеялся попасть в подразделение к своему отцу. Вместо этого был отправлен в подразделение БПЛА, а оттуда – на учебу в известный центр "Рубикон". Увидев, как легко в армии РФ отдаются приказы об уничтожении пленных и как оправдывается убийство гражданского населения, Мирослав пришел к выводу, что СОЧ (самовольное оставление части. – Ред.) – единственное правильное решение", – отмечено в сообщении.

Первая попытка побега для Симонова оказалась неудачной.

"Он вскоре был пойман и отправлен в одну из "мясных" бригад. На тот момент он уже знал о проекте "Хочу жить" и воспользовался возможностью перехода линии фронта для того, чтобы воевать на стороне Украины", – утверждают в проекте.

Уроженец Новосибирска Мирослав Симонов до попадания на фронт работал в сфере недвижимости. Прежняя его жизнь безвозвратно изменилась после поездки в Москву. Там россиянина задержали полицейские и, как он утверждает, угрожая уголовным делом, поставили перед выбором: пойти на срочную службу с перспективой последующей отправки на фронт – или подписать контракт и оформить "отношение" в подразделение обеспечения, где уже нес службу его отец. Мирослав выбрал последнее.

Но в случае с Симоновым государство Россия осталось верным себе – и обещанное не выполнило. По словам россиянина, распределили его не к отцу, а в дронщики.

После подписания документов Симонова, как он утверждает, вывезли в пункт сбора "Авангард", далее — на полигон "Погоново" в Воронежской области, где в течение 2–3 недель новобранцев готовили как штурмовиков, а затем распределяли по специальностям.

Его направили в подразделение БпЛА и отправили на Луганщину, где он попал в спецроту беспилотников при 20-й армии РФ. Там, по его словам, часть времени занимался тыловыми работами, а также прошел короткое обучение на квадрокоптерах Mavic.

Бывший российский военный утверждает, что атмосфера в подразделении была жесткой: на применялось психологическое и физическое давление, унижали и угрожали отправлять на "мясные штурмы" в случае конфликтов с командирами.

Впоследствии, как он говорит, "сверху" поступило распоряжение направить часть "боевых специалистов" в новый батальон. Но, поскольку отдавать настоящих специалистов командованию было жалко – отправили его и еще одного россиянина – как "ненужных". Так он оказался в "элитном" подразделении "Рубикон".

В видео россиянин рассказал об интенсивной подготовке и участии в боевых задачах. А также – о "внутренних порядках" в российской армии. Симонов поведал о том, как российские оккупанты относятся к военнопленным и гражданскому населению Украины – и с какой легкостью убивают беззащитных.

В частности, россиянин вспомнил случай, когда один из расчетов БпЛА "Молния" нанес удар "не по тем координатам", из-за чего погибла гражданская девушка в Купянске. По словам Симонова, его шокировала реакция в общем чате батальона и одобрение таких действий командованием.

Симонов утверждает, что после увиденного решил сбежать из части. Однако его задержали и перевели в одну из штурмовых бригад, заслуживших среди оккупантов славу "мясной" из-за высоких потерь на фронте. И уже оттуда Симонов сбежал во второй раз – теперь уже успешно, хоть переход линии фронта и не дался ему легко.

"Эти 10 километров с этой позиции я добирался до ваших ребят — это отдельная история. Если коротко, я думал, что ранен. Была контузия. Задача была откатываться 10 километров через этот ад. По мне работали минометы, ложились снаряды, летали FPV-дроны. Как-то странно они меня облетали — будто "глаза и уши" там тоже были. Взрывы, стрельба... Вылетел расчет FPV, чтобы меня найти. И там, где я делал привалы, прилетали FPV именно с российской стороны", – говорит россиянин.

Он также рассказал о моменте, который еще раз убедил его в правильности принятого решения.

"Когда я добрался до позиций, меня перевязали, полностью помогли. Я за это очень благодарен. А уже на следующий день мы с вашими ребятами шли к точке эвакуации. По дороге вместе взяли в плен российского военного. Я шел в замыкании с автоматом. Его доставили в 74-ю, допросили. И я думал, что с ним сделают так, как делают россияне — просто убьют на месте. Но один из ваших бойцов, который его допрашивал, взял его на плечи и сказал: "Я его не брошу. Я не хочу быть такими, как они. Я донесу его". И донес. И тогда я понял разницу между Россией и Украиной. Благодаря этому человеку тот "орк" выжил, хотя должен был идти в атаку на их позиции. Вот так бывает. Очень показательно", – заявил Симонов.

Теперь россиянин просит разрешить ему воевать за Украину против своих бывших сослуживцев.

"Я их за людей не считаю. Обиды очень серьезные на свое государство. Они сломали не только мою жизнь, но и жизни очень многих ребят. Планирую защищать ваш дом. И надеюсь, что будет движение сопротивления и будет больше ребят переходить", — сказал на видео Симонов.

