'Видела, что из него будет великий человек': мать 'Да Винчи' поделилась воспоминаниями о детстве героя и показала старые фото

Дмитрий Коцюбайло, также известный как Да Винчи, трагически погиб на войне, сражаясь за Украину. Его мать поделилась воспоминаниями о детстве и юности героя.

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Об этом она рассказала в интервью изданию "Цензор.нет". Также Оксана Ивановна показала и детские фотографии Да Винчи.

Мама Дмитрия и две его сестры сделали себе на руках татуировку лица Дмитрия в память о герое.

"С детства Димы я видела, что из него будет большой человек. Даже его поведение об этом свидетельствовало. Он никогда не был озорником, рос добрым ребенком. Он рисовал, раскопками интересовался, собирал старинные вещи – кувшины, старинные монеты… Он столько понатягал, что можно музей открыть. После школы пошел учиться в строительный лицей. Футбол интересовался, плавал на байдарках, играл в теннис", – рассказывает его мать.

Дмитрий Коцюбайло начал проявлять свой патриотизм еще во время Майдана. Тогда, по словам матери, он сказал: "Мам, я иду, я должен идти". И ушел бороться за свободу Украины.

Смерть сына женщина до сих пор переносит с болью.

"Я знала, что на похоронах будет много людей, потому что Диму все ценили, любили. Этот день очень плохо помню. Мне так тяжело, я не знаю…", – рассказывает она.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

– Младшая сестра Дмитрия Коцюбайло рассказала, что он был для своих четырех сестер и одного братика настоящим примером для подражания.

– В Киевской области французский художник Кристиан Гэми, более известный как С215, нарисовал два портрета "Да Винчи". Работы мастера можно увидеть в Ирпене и Бородянке.

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