''Видео с задержаниями – российские фейки'': Данилов рассказал, как в Украине проходит мобилизация

Сообщения и видеозаписи о незаконных способах вручения повесток мужчинам в Украине, которые ранее появились в сети, являются результатом российской кампании по дискредитации мобилизации в нашей стране. Этот процесс проходит спокойно и взвешенно.

Видео дня

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона. По его словам, мобилизация не прекращалась ни на один день с момента полномасштабного вторжения РФ (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Достаточное количество людей, которые нужны ВСУ, набирается. Я могу сказать, что возле военкоматов стоят очереди... Люди стоят, чтобы проверить свои данные, при необходимости проводят определенные процедуры, ничего здесь такого нет", – заявил Данилов.

При этом он отметил, что Россия через мессенджеры распространяет видео, которое не имеющее никакого отношения к мобилизации.

"Одна из ситуаций была, о которой нам докладывал сейчас и.о. министра внутренних дел Игорь Клименко, когда брали человека, который совершил тяжкое преступление. Рядом были автоматчики. Если я не ошибаюсь, это было убийство. Российская пропаганда все перекрутила якобы у нас таким образом забирают наших военнообязанных. Видео с задержаниями – российские фейки", – добавил секретарь СНБО.

Данилов предупредил, что уровень ИПСО государства-террориста будет расти в геометрической прогрессии. Он призвал украинцев внимательно относиться ко всей информации в мессенджерах и не верить российским фейкам о принудительном вручении повесток.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ВСУ объяснили, как и где должны вручать повестки во время мобилизации. Если призывник при свидетелях отказывается подписать повестку, к нему может быть применена административная ответственность.