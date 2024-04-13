'Видишь - *баш!' Как 10 лет назад произошло первое в истории боевое столкновение ВСУ и наемников РФ

Пять лет назад, 13 апреля 2014 года, впервые с начала войны с Россией украинские военные открыли огонь по врагу. В этот день под Славянском старший лейтенант Вадим Сухаревский отдал первый в истории Украины боевой приказ на открытие огня по наемникам российского диверсионного отряда под командованием полковника ФСБ РФ Игоря Гиркина.

Об истории первого боя рассказал украинский журналист, главный редактор "Цензор. Нет" Юрий Бутусов. Вадим Сухаревский, тогда командир роты, взял всю ответственность за открытие огня по врагу на себя.

Однако впоследствии он все-таки раскрыл детали, что огонь был открыт, нарушая приказ комбрига 80-й бригады Виктора Копачинского, и тогда офицер опасался, чтобы его бойцам не пришлось отвечать за принятое им решение.

Российские диверсанты напали на место совещания руководителей СБУ, где находились в бронетранспортерах десантники Сухаревского. От пуль россиян погиб капитан СБУ Геннадий Биличенко и еще двое офицеров были ранены.

В соседнем БТР находился командир 80-й бригады полковник Копачинский, который приказал десантникам разрядить оружие, отсоединить магазины и запретил открывать огонь без его личной команды независимо от обстоятельств. Когда началось сражение, Копачинский не отдал ни одной команды.

Тогда старший лейтенант Сухаревский взял на себя ответственность и принял решение не ждать никаких приказов, чем нарушил прямой приказ своего непосредственного командира, полковника Копачинского.

Сухаревский отдал первый исторический боевой приказ ВСУ, дословно звучавший следующим образом: " Хули ты смотришь - *баш!"

Однако огонь был открыт не сразу, и стрелял только один пулемет. Приказ исполнил оператор-наводчик БТР солдат Николай Лавренчук, первым зарядивший разряженный пулемет и открывший огонь. Именно он стал первым среди военнослужащих ВСУ, что это сделал во время войны. После нескольких очередей пулемета враг понес потери и скрылся с места боя.

"Когда началось сражение, я был на своем месте в БТР-80 №137. Согласно приказу полковника Копачинского мой пулемет был разряжен, и я не мог открыть огонь сразу. Сухаревский отдал приказ, кричал по рации, поэтому я очень быстро начал заряжать, у меня все было подготовлено, старался быстрее. Я видел, что по нас ведут огонь из "зеленки" неподалеку", – рассказывал Лавренчук.

Как сообщали тогда российские источники, во время первого боя они лишились двух наемников и еще трое были ранены. Десять лет назад этот исторический приказ Сухаревского спас жизнь группе офицеров и генералов СБУ.

"К нам подходили из разных подразделений, смотрели, спрашивали, неужели по нам действительно стреляли, смотрели отметки от шаров, все были удивлены, никто не ожидал. Среди нас, своих, все, что было сделано, восприняли хорошо, проблем не было. Что там говорили ротному – не знаю, он сразу всю ответственность взял на себя", – добавил Лавренчук.

В октябре 2015 года Николай Лавренчук по представлению Вадима Сухаревского получил награду – Народный Герой Украины.

В то же время полковника Копачинского после боя не наказали за его действия. В 2014 году его на несколько месяцев отстранили от командования бригадой, а в 2015 году он покинул ВСУ и перешел на службу в центральный аппарат Национальной гвардии. Где он находится на сегодня – неизвестно.

В то же время сержант Лавренчук с первых дней полномасштабного вторжения в 2022 году вступил в ряды 80-й бригады, где получил серьезные ранения руки и ноги. Однако, не завершив реабилитацию, он снова вернулся на фронт. Лавренчук занимается рекрутингом в 95-й десантно-штурмовой бригаде.

Старший лейтенант Вадим Сухаревский за эти 10 лет получил звание полковника, стал заместителем главнокомандующего ВСУ и командующим Сил беспилотных систем.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 13 апреля 2014 года в Украине было принято решение о начале антитеррористической операции (АТО). Это решение принял Совет Национальной безопасности и обороны Украины для противодействия незаконному вторжению российских формирований в восточных областях страны.