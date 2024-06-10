Видно поврежденный Су-57: появились спутниковые снимки российского аэродрома 'Ахтубинск'

В сети опубликовали спутниковые снимки российского аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области России. На фото отчетливо виден пораженный истребитель Су-57 и следы пожара вокруг.

Снимки, полученные американской аэрокосмической компанией Maxar Technologies, опубликовало издание The War Zone. На них также видно, что рядом с уничтоженным истребителем стоит три истребителя аналогичной модели.

Один из снимков также зафиксировал "творчество" оккупантов в виде нарисованного на асфальте истребителя – силуэта Су-57, которым россияне пытались сорвать украинские удары.

Издание отметило, что снимки, полученные Maxar Technologies, дают более широкую картину и больше возможностей для сравнительного анализа, чем опубликованные ранее Генштабом ВСУ.

Эксперты проанализировали следы пожара и небольшой кратер слева от кабины среднего самолета и пришли к выводу, что взрыв и особенно обломки от такой детонации поблизости, скорее всего, пробили бы самолет дырами и нанесли другие повреждения. В задней части истребителя виден еще один след поджога, который имеет вид небольшой пробоины в бетоне.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Издание Forbes назвало поражение российского истребителя Су-57 на аэродроме "Ахтубинск" в Астраханской области России потрясающим ударом по российскому военно-воздушному могуществу. Это убедительно свидетельствует об ослаблении российской противовоздушной обороны и неспособности Кремля защитить свои ценные активы.

– Россияне запаниковали из-за поражения "новейшего" боевого самолета Су-57, который страна-агрессор позиционирует как истребитель пятого поколения. В сети россияне возмутились тем, что на аэродромах отсутствуют укрытия от БПЛА.

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