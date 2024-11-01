Викинг, всегда живший в борьбе: на войне погиб экс-депутат с Черкасщины Александр Рябошлык. Фото

На войне против российских оккупантов погиб Александр Рябошлык – 48-летний защитник, который был депутатом Черкасского областного совета VII созыва (2015–2020 годы). Военнослужащий скончался в госпитале 24 октября от ранений, полученных 2 сентября 2024 года в окрестностях Торецка на Донетчине.

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Пресс-служба облсовета напомнила, что экс-депутат от УКРОПа участвовал в АТО/ООС. С первых дней полномасштабного вторжения он снова присоединился к войску.

У нашего Героя остались мать, жена, две дочери, сын и внук.

Представители Чернобаевской громады сообщили, что похороны Рябошлыка состоялись в Каневе, а прощание – в селе Великие Каневцы на Черкасщине.

"Друзья, коллеги, однопартийцы вспоминают о нем как об искреннем и компанейском муже, человеке слова, "викинге, который всегда жил в борьбе". Он оставил после себя светлую память и глубокий след в сердцах тех, кто имел честь знать его лично", – указали в областном совете.

Рябошлык Александр Владимирович родился 29.11.1975 в селе Ревбинцы Чернобаевского района Черкасской области, проживал в городе Канев.

Баллотировался в Верховную Раду в 2014 и 2019 годах по мажоритарке как самовыдвиженец, но избран не был.

Служил в нескольких добровольческих подразделениях; участвовал в "Играх непокоренных" в 2022 году.

Волонтер группы "Койоты" Юрий Кулик написал в Facebook, что Рябошлык с позывным "Ангола" принимал участие в Майдане 2014 года, после чего и пошел на фронт добровольцем.

"Крайний раз – как оказалось, последний, – мы виделись, когда ты приехал из передка и привез моему младшему сыну шевроны... Он тебя всегда называл "Бабаем", потому что боялся твоей роскошной седой бороды", – вспомнил волонтер.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, на поле боя в Украине погиб воин-доброволец из Швеции. Он воевал против российских оккупантов на стороне Сил обороны с 2022 года, участвовал в боях за Киев, Бахмут, а также на территории РФ. Имя нашего защитника не раскрывается.

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