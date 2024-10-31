Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб доброволец из Швеции

На поле боя в Украине погиб воин-доброволец из Швеции. Он воевал против российский оккупантов на стороне Сил обороны с 2022 года, участвовал в боях за Киев, Бахмут, а также на территории РФ.

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О потере 30 октября сообщил шведский общественный вещатель SVT, ссылаясь на несколько источников. Имени павшего воина не называют.

Известно, что Герой погиб в бою в конце прошлой недели. Его описывают как опытного бойца, который долгое время участвовал в войне на стороне украинцев.

Швед приехал в Украину в 2022 году.

За это время он воевал на разных направлениях, в том числе под Киевом, в Бахмуте и на территории страны-агрессора России.

В МИД Швеции сообщили журналистам, что им известно об этом случае.

"Мы получили информацию о том, что в последние дни в Украине погиб швед. Посольство в Киеве расследует эту информацию. Смерти за рубежом – одни из самых деликатных случаев, которыми приходится заниматься МИД", – заявили в ведомстве.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях в Харьковской области погиб российский активист Ильдар Дадин, который воевал на стороне Украины в рядах "Сибирского батальона" с лета 2023 года, а позже присоединился к Легиону "Свобода России". В РФ его еще в 2015 году осудили за участие в митинге против действий Кремля.

А в Курщине погиб доброволец из Грузии из спецподразделения "Тбилиси". Георгий Роинишвили был заместителем командира этого спецподразделения.

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