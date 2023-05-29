Влияние 'бавовны': оккупанты активизировали строительство укреплений вокруг Мариуполя. Видео

В последнее время временно оккупированный РФ Мариуполь часто страдает от мощной "бавовны". Это не на шутку напугало захватчиков, поэтому они активизировали строительство укреплений вокруг города.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. В частности, на улицах города можно увидеть машины врага, по большей части нагруженные бревнами (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Эту древесину враг использует для обустройства блиндажей.

"После бавовны россияне активизировали строительство укреплений вокруг города", – пишет Андрющенко.

Он добавил, что после прилетов по их объектам оккупанты также активно пополняют склады с боекомплектом в направлении Бердянска и Пологов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В районе временно захваченного российскими войсками Мариуполя вечером в воскресенье, 28 мая, прогремело много взрывов. В сети сообщили о прилетах в населенных пунктах Юрьевка и Никольское.

– После "хлопка" российские оккупанты всю ночь вывозили убитых, раненых и остатки живой силы. В результате удара было ликвидировано 100 оккупантов и ранено еще 400.

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