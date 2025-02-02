'Вместе – к победе': сколько вражеских целей сбили Воздушные силы ВСУ в январе. Видео

Защитники украинского неба в течение января 2025 года ликвидировали более 2300 средств воздушного нападения противника. Это были ракеты разных типов и ударные и разведывательные беспилотники.

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Статистикой за прошедший месяц поделились Воздушные силы ВС Украины. Подтверждено сбитие в январе:

– 31 крылатой ракеты Х-101, "Калибр", "Искандер-К";

– двух баллистических ракет "Искандер-М";

– 12 управляемых авиационных ракет Х-59/69;

– 1595 ударных БПЛА типа Shahed;

– 388 разведывательных беспилотников;

– 236 БПЛА других типов.

Кроме того, тактическая авиация Воздушных сил ВСУ более 220 раз вылетала на воздушную разведку, истребительное прикрытие, огневое поражение и авиационную поддержку наземных подразделений. Из них 77 – на огневое поражение, 79 – на прикрытие с воздуха.

Командование подтвердило уничтожение нашей авиацией 215 вражеских воздушных целей. Также были удары по командным пунктам, пунктам управления дронами, районам сосредоточения техники и живой силы.

"Бьем врага вместе! Вместе – к победе!" – написала пресс-служба.

Как сообщал OBOZ.UA, последний массированный обстрел Украины Российская Федерация совершила в ночь на 1 февраля. Президент Владимир Зеленский, реагируя на террор, призвал союзников оказывать больше поддержки, чтобы защитить нашу страну.

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