'Вместе обязательно победим': Залужный лично поблагодарил украинцев за поддержку. Видео

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, о котором в течение последнего месяца российские пропагандистские каналы распространяли феерические истории, рассказывая о его операциях, – конечно, не на поле боя, а которые он якобы пережил в больнице, или даже о гибели – лично доказал, что все эти конспирологические версии не что иное, как ложь, привычная для наших соседей. "Железный генерал" появился на видео и поблагодарил украинцев за поддержку.

Видео дня

Очень плохую новость для рашистов принес украинский военнослужащий, блогер, журналист, полковник ВСУ Анатолий Штефан, известный под позывным "Штирлиц". Он опубликовал в своем Telegram-канале совместное видео с Валерием Залужным (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Плохие новости для рашнпропаганден! Валерий Федорович чувствует себя хорошо и продолжает планировать освобождение украинских земель от российских оккупантов", – прокомментировал кадры "Штирлиц".

А сам главнокомандующий подарил украинцам свою очаровательную улыбку и поблагодарил за поддержку.

"Искренне спасибо всем украинцам! Вместе мы обязательно победим, и не только сегодня – всегда! Спасибо всем", – сказал Залужный, отправив своей лаконичной речью всех рашистов в жесткий глубокий нокаут.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские пропагандисты выдали фейк о ранении Залужного и трепанации черепа. В их мечтах Залужный как будто бы больше не может исполнять свои обязанности.

Желаемое за действительное выдали в одном из популярных российских Z-пабликов, связанном с владельцем российской ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Однако в эти влажные мечты пропагандистов не поверили даже россияне, они требовали подтверждений этой "информации".

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