Вместе прошли Еленовку: пограничник после плена встретился со своей собакой. Трогательное видео

В Государственной пограничной службе показали трогательное видео встречи военного Донецкого пограничного отряда Андрея с его служебной собакой Рэмом. Они вместе попали в плен к врагу после боев в Мариуполе. Некоторое время находились в плену вместе, однако потом им пришлось разлучиться.

Историю рассказали на сайте ГПСУ в понедельник, 10 июня, и опубликовали видео встречи Андрея и Рэма. Они не виделись больше двух лет.

Андрей вступил в ряды пограничников в 2002 году. Затем прошел обучение в Кинологическом учебном центре и стал инструктором-кинологом – искал со своими собаками наркотики и взрывчатые вещества в пунктах пропуска.

Рем появился у Андрея в 2017 году, они вместе служили в Донецком пограничном отряде, где и встретили полномасштабное вторжение.

В марте 2022 года Андрей и Рэм получили приказ занять оборону в Мариуполе на заводе Ильича, где провели полтора месяца.

"Я взял с собой пару мешков корма, поэтому животные были сыты. Пока выезжал на боевые задания, Рэм ждал меня на заводе. Кстати, он мне очень помогал, за минуты до обстрелов чувствовал беду и давал знать: лаял, суетился. Благодаря Рэму мы вовремя прятались", – вспоминает Андрей.

С завода Андрей вышел в плен к врагу вместе с Рэмом. В автобусе усадил его себе на руки. В первый день неволи, как вспоминает пограничник, он делил со своей собакой 330 граммов перловки с "тушенкой".

Позже они вместе оказались в колонии в Еленовке, где их пытались разлучить. На территории барака собаку повели в другое место, однако она вырвалась и через решетку пролезла к хозяину. Наблюдатели позволили им быть вместе. Андрей приносил Рэму кашу с обеда в руках, затем охранники начали носить кости.

Когда Андрей перевозили в Тверскую область России, Рэма не разрешили взять с собой. К счастью, один из местных жителей пообещал вернуть собаку в Украину. Путешествие Рэма домой длилось более года.

"Где он только за это время не ездил. Знаю, что долгое время был во временно оккупированной Ялте, оттуда попал в Подмосковье, там на него сделали документы и через Литву, Латвию, Эстонию и Польшу он приехал в Украину", – рассказал Андрей.

Пограничник вернулся из плена 3 января 2024 года, затем несколько месяцев провел в больницах и санаториях. Лишь недавно Андрей наконец-то вернулся домой, где его ждала счастливая встреча с побратимом Рэмом.

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